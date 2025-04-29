Με εντυπωσιακή συμμετοχή, που ανήλθε στο 78.25%, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ, κατά την οποία οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν με ευρύτατη πλειοψηφία το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε αυτά περιλαμβανόταν, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για το συνολικό μέρισμα του 2024, που ανέρχεται σε €1,40 ανά μετοχή. Η ισχυρή ανταμοιβή των μετόχων αντανακλά τόσο τις επιδόσεις-ρεκόρ που σημείωσε ο ΟΠΑΠ το προηγούμενο έτος, όσο και τη σταθερή δέσμευση της διοίκησης για τη δημιουργία σημαντικής αξίας για τους μετόχους της εταιρείας.

Παράλληλα, οι μέτοχοι συνεχάρησαν την διοίκηση του ΟΠΑΠ, τονίζοντας ότι οι στόχοι του 2024 όχι απλώς επετεύχθησαν, αλλά υπήρξε σημαντική υπέρβαση τους σε πολλές περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) έφτασαν σχεδόν στα €2,3 δισ., αποτελώντας ιστορικό υψηλό για τον όμιλο ΟΠΑΠ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €832 εκατ.

Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι εξέφρασαν την βαθιά ικανοποίηση τους για το σημαντικό κοινωνικό έργο του ΟΠΑΠ, σημειώνοντας ότι είναι μια από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα με τόσο πολύπλευρη κοινωνική συνεισφορά, ενώ παρείχαν «ψήφο εμπιστοσύνης» στον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης για το 2025.

Στην τοποθέτηση του στη Γενική Συνέλευση, ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, τόνισε ότι το 2024 ήταν μια εξαιρετική χρονιά, στην οποία η εταιρεία απέδειξε ξανά ότι μπορεί να θέτει και να πετυχαίνει φιλόδοξους στόχους. Όπως σημείωσε, η συνεπής υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής Fast Forward και η εστίαση του ΟΠΑΠ στην παροχή κορυφαίων retail και online εμπειριών διασκέδασης, οδήγησαν σε αυξημένη παικτική δραστηριότητα και ρεκόρ αλληλεπίδρασης με τους πελάτες.

Σύμφωνα με τον κύριο Karas, οι επιτυχημένες εμπορικές πρωτοβουλίες για το Euro 2024 ενίσχυσαν περαιτέρω τις ήδη ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας στον αθλητικό στοιχηματισμό. Ακόμη, όπως ανέφερε, το επιτυχημένο λανσάρισμα του Eurojackpot προσέλκυσε 1 εκατομμύριο πελάτες στο retail δίκτυο, ενώ η ανανέωση του ΤΖΟΚΕΡ και του ΛΟΤΤΟ, καθώς και η αξιοποίηση του μεγαλύτερου τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ, ανέδειξαν την ικανότητα της εταιρείας να αξιοποιεί ευκαιρίες, ακόμη και σε κατηγορίες παιχνιδιών που θεωρούνται παραδοσιακές.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος και CEO του ΟΠΑΠ στάθηκε στις συνεχιζόμενες επενδύσεις για την ψηφιοποίηση του retail δικτύου της εταιρείας, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος των εσόδων των πρακτορείων προέρχεται πλέον από ψηφιακά κανάλια (OPAP Store App, SSBTs). Επίσης, συνεχίστηκε δυναμικά τόσο η ανανέωση του στόλου των VLTs, με 13.000 νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα να έχουν ήδη εγκατασταθεί στα καταστήματα PLAY και ΟΠΑΠ, όσο και ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου των παιχνιδιών PLAY.

Όσον αφορά στις online δραστηριότητες, ο κύριος Karas τόνισε ότι τόσο η Stoiximan, όσο και οι διαδικτυακές πλατφόρμες του ΟΠΑΠ, κατέγραψαν ρεκόρ ενεργών πελατών και εσόδων το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 32% του GGR του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στο γεγονός ότι η κατηγορία iGaming συνέχισε να αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς, εμφανίζοντας σημαντική απήχηση σε νεανικά και γυναικεία κοινά. Ταυτόχρονα, η iLottery πλατφόρμα Opaponline.gr σημείωσε ιδιαίτερα υψηλή αναπτυξιακή δυναμική, χάρη σε νέα χαρακτηριστικά και προτάσεις διασκέδασης, όπως τα Free2Play παιχνίδια.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη νέα σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΟΠΑΠ Κύπρου, η οποία δίνει στην τελευταία το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης ορισμένων τυχερών παιγνίων για 15 χρόνια. Όπως σχολίασε ο κύριος Karas, η εξέλιξη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον ΟΠΑΠ, καθώς ενισχύει περαιτέρω το ισχυρό αποτύπωμα του ομίλου στην κυπριακή αγορά και αναδεικνύει την ικανότητά του να ανανεώνει τα δικαιώματά του.

Επιπλέον, το 2024, ο ΟΠΑΠ συνέχισε να εστιάζει σε θέματα ESG και κοινωνικής προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη μνεία έγινε στα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ Forward, που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, καθώς και στις πρωτοβουλίες στήριξης τοπικών κοινωνιών μέσω του προγράμματος «Μαζί για Καλό Σκοπό», στο οποίο συμμετέχουν ενεργά οι πράκτορες του ΟΠΑΠ. Επίσης, η εταιρεία συνέχισε να υποστηρίζει χιλιάδες παιδιά από 200 ακαδημίες ποδοσφαίρου και μπάσκετ σε όλη τη χώρα, μέσω του προγράμματος Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ. Ακόμη, ανακαίνισε ειδικά σχολεία στην Καρδίτσα, έπειτα από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στην Θεσσαλία, ενώ για πρώτη φορά, δημοσίευσε Έκθεση Βιωσιμότητας σύμφωνα με τα απαιτητικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας CSRD και των προτύπων ESRS.

Αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες για το 2025, τονίστηκε ότι ο ΟΠΑΠ θα κεφαλαιοποιήσει τα επιτεύγματα του 2024, έχοντας ως στόχο να διατηρήσει σταθερά επίπεδα ανάπτυξης και κερδοφορίας, καθώς και να προσφέρει αξία στους μετόχους του και την κοινωνία. Σύμφωνα με τον κύριο Karas, έμφαση θα δοθεί στην παροχή συναρπαστικών και καινοτόμων retail και online εμπειριών, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση, θα υλοποιηθούν και σημαντικές επενδύσεις στον τεχνολογικό εξοπλισμό των καταστημάτων. Επίσης, η συνεργασία του ΟΠΑΠ με την Allwyn, την διεθνή μητρική του, θα γίνει ακόμα πιο στενή, μέσω της αξιοποίησης διεθνών συνεργειών, όπως οι παγκόσμιες χορηγικές συνεργασίες της Allwyn με την Formula 1 και την McLaren.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.