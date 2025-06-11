Μεξικό: Η Heineken θα επενδύσει 2,75 δισεκ. δολάρια σε νέο εργοστάσιο στο Γιουκατάν

Η ολλανδική ζυθοποιία Heineken ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει μια επένδυση ύψους 2,75 δισεκ. δολαρίων στο Μεξικό μέχρι το 2028, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων πολυεθνικών εταιρειών, εν μέσω των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Μεταξύ των άλλων σχεδίων της, η Heineken θα κατασκευάσει ένα νέο εργοστάσιο στο νοτιοανατολικό Μεξικό, ανακοίνωσε ο τοπικός διευθυντής της εταιρείας Οριόλ Μπονακλότσα, κατά την καθημερινή συνέντευξη Τύπου της προέδρου Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Οι αμερικανικοί όμιλοι Walmart και Netflix, η ισπανική τράπεζα Santander και ο αργεντίνικος κολοσσός του διαδικτυακού εμπορίου Mercado Libre ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι θα κάνουν επενδύσεις στο Μεξικό.

Το νέο εργοστάσιο θα κατασκευαστεί στην Πολιτεία Γιουκατάν, σε μια περιοχή που η αριστερή κυβέρνηση του Μεξικού θέλει να δώσει μια οικονομική ώθηση, καθώς έχει μείνει πίσω, σε σύγκριση με τον βιομηχανικό βορρά. Με το εργοστάσιο, θα δημιουργηθούν 3.000 θέσεις εργασίας, άμεσες και έμμεσες. Η Heineken διαθέτει ήδη εγκαταστάσεις στο Μεξικό, στο Μοντερέι.

Η επένδυση είναι «μια σαφής ένδειξη εμπιστοσύνης στο Μεξικό και ιδίως στο Γιουκατάν», σχολίασε ο κυβερνήτης της Πολιτείας αυτής, Χοακίν Ντίας.

Στα τέλη Απριλίου η Grupo Modelo, η ζυθοποιία που παράγει τη διάσημη μπίρα Corona, ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει περισσότερα από 3,6 δισεκ. δολάρια για να εκσυγχρονίσει τα εργοστάσιά της και για να προωθήσει άλλα σχέδια το Μεξικό.

Η ανάπτυξη στο Μεξικό, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της λατινικής Αμερικής, απειλείται λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί με αφορμή την πολιτική προστατευτισμού του προέδρου των ΗΠΑ. Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δεκάδες χώρες δεν εφαρμόζονται, στην περίπτωση του Μεξικού και του Καναδά, στα εμπορεύματα που καλύπτονται από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των τριών χωρών. Όμως η αυτοκινητοβιομηχανία και η χαλυβουργία, τομείς κρίσιμοι για τη μεξικανική οικονομία, επιβαρύνθηκαν με πρόσθετους δασμούς. Και πάνω από το 80% των μεξικανικών εξαγωγών έχει ως προορισμό τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.