ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός μειοδότης σε δύο νέα σιδηροδρομικά έργα στη Ρουμανία

Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΡΝΑ σε δύο σιδηροδρομικά έργα στη Ρουμανία, συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως του 1 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η ΤΕΡΝΑ μειοδότησε, σε κοινοπραξία με την Alstom Romania, σε δύο έργα συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, που αφορούν τον σχεδιασμό και την πλήρη ανάταξη της σιδηροδρομικής γραμμής Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, μέρος του διαδρόμου Orient/East Mediterranean.
Φορέας δημοπράτησης των έργων είναι ο κρατικός διαχειριστής σιδηροδρομικών υποδομών CFR.
Τα εν λόγω έργα περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα:
- LOT 1: Craiova – Filiași, με προϋπολογισμό 543.448.600 ευρώ.
- LOT 2: Filiași- Igiroasa, με προϋπολογισμό 449.206.363 ευρώ.
Η διάρκεια εκπόνησης των μελετών είναι 12 μήνες, ενώ η διάρκεια κατασκευής ορίζεται σε 36 μήνες.
Εάν δεν υπάρξουν απρόοπτα, η υπογραφή των συμβάσεων αναμένεται περί τα τέλη του έτους.
