Νέα στρατηγική συνεργασία της Wolt με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

Η Wolt ανακοίνωσε τη νέα στρατηγική της συνεργασία με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα του online grocery delivery.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για άμεση, εύκολη και αξιόπιστη πρόσβαση στα καθημερινά τους ψώνια, απευθείας μέσω της εφαρμογής της Wolt.

Το πρώτο κατάστημα Σκλαβενίτης που εντάχθηκε στην πλατφόρμα της Wolt βρίσκεται στον Γέρακα και εξυπηρετεί παραγγελίες σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων, με πρόβλεψη επέκτασης στα 10 χιλιόμετρα το επόμενο διάστημα.

Μέσα από την εφαρμογή της Wolt, οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραγγείλουν περισσότερους από 3.500 κωδικούς προϊόντων, καλύπτοντας όλες τις βασικές κατηγορίες ενός σούπερ μάρκετ - από φρέσκα τρόφιμα και είδη παντοπωλείου έως προϊόντα πρώτης ανάγκης και οικιακής χρήσης, με επιλογές από επώνυμες και ιδιωτικές ετικέτες, πάντα στις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και αξιοπιστία για τους χρήστες της πλατφόρμας.

Το ελάχιστο ποσό παραγγελίας έχει οριστεί στα 18 ευρώ ενώ σύντομα αναμένεται η προσθήκη και άλλων καταστημάτων Σκλαβενίτης στην πλατφόρμα, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές στους χρήστες της Wolt.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.