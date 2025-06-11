Lime: Εγκαινιάζει Ζώνες Υποχρεωτικής Στάθμευσης για πατίνια στο κέντρο της Αθήνας

Η Lime ανακοίνωσε ότι θέτει σε εφαρμογή τις πρώτες Ζώνες Υποχρεωτικής Στάθμευσης (Mandatory Parking Zones – MPZ) για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα, πριν ακόμη την έκδοση της σχετικής κανονιστικής απόφασης του Δήμου.

Σε συνέχεια του διαλόγου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, η Lime αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος, με αρχικό επίκεντρο το Εμπορικό Τρίγωνο (Ομόνοια, Σύνταγμα, Μοναστηράκι). Η δράση αυτή υλοποιείται σε στενή συνεννόηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας για την επίτευξη ενός πιο λειτουργικού και φιλικού προς τον πολίτη αστικού περιβάλλοντος.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί το έργο του Δήμου, να επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση του δημόσιου χώρου και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.

Οι Ζώνες Στάθμευσης θα επεκταθούν προοδευτικά και σε άλλα σημεία του κέντρου, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο οργανωμένου, λειτουργικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους. Ενδεικτικά, υπάρχουν 94 προκαθορισμένα σημεία στάθμευσης, διαμέτρου 10-12 μέτρων, στα οποία οι αναβάτες μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους. Παράλληλα, η Lime έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό με αρμοδιότητα τη διασφάλιση της τάξης στο εμπορικό τρίγωνο, φροντίζοντας καθημερινά για την ευταξία και σωστή τοποθέτηση των πατινιών.

Με τη δράση αυτή, η Lime επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές τους προτεραιότητες για πιο βιώσιμες, λειτουργικές και ασφαλείς πόλεις.

