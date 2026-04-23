Η Nokia ανακοίνωσε την Πέμπτη, την αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων ανάπτυξης για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς όσον αφορά τα λειτουργικά κέρδη του τριμήνου, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδό τους τα τελευταία 16 χρόνια.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 54% στα 281 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το ποσό αυτό ήταν υψηλότερο από τη μέση εκτίμηση των 250 εκατομμυρίων ευρώ που προέκυψε από την έρευνα της Infront μεταξύ αναλυτών, σημειώνει το Reuters.

Οι μετοχές της Nokia σημείωσαν άνοδο σχεδόν 7% στις πρώτες συναλλαγές στο Eλσίνκι, αγγίζοντας τη υψηλότερη τιμή τους από τον Απρίλιο του 2010.

Οι πωλήσεις της έχουν σημειώσει άλμα τα τελευταία τρίμηνα χάρη στην υψηλή ζήτηση για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζονται από τους λεγόμενους «hyperscalers» -μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud- οι οποίοι βασίζονται σε καλώδια οπτικών ινών.

Η φινλανδική εταιρεία, που παλαιότερα ήταν γνωστή για τη δραστηριότητά της στον τομέα της τηλεφωνίας και αργότερα για την κατασκευή εξοπλισμού 5G, είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων οπτικών ινών στον κόσμο, μετά την εξαγορά της αμερικανικής Infinera.

Οι καθαρές πωλήσεις έφτασαν τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο όμιλος με έδρα το Εσπού της Φινλανδίας ανέφερε ότι οι καθαρές πωλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη και το cloud αυξήθηκαν κατά 49%, καθώς κατέγραψε νέες παραγγελίες ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Πηγή: skai.gr

