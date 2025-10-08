Axios: Η οικογένεια Ρότσιλντ πουλά ολόκληρο το μερίδιό της στον Economist

Η Βρετανίδα φιλάνθρωπος Λιν Φόρεστερ ντε Ρότσιλντ πρόκειται να πουλήσει ολόκληρο το μερίδιο της οικογένειάς της στην παγκόσμια εταιρεία μέσων ενημέρωσης και πληροφοριών The Economist, ανέφερε την Τρίτη το Axios, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει τη συναλλαγή.

Οι Ρότσιλντ κατέχουν μερίδιο 26,7% — το οποίο περιλαμβάνει περίπου 20% σε μετοχές με δικαίωμα ψήφου — στην εταιρεία που ιδρύθηκε το 1843, σύμφωνα με έγγραφο.

Το The Economist θεωρεί επίσης τον χρηματοοικονομικό βραχίονα της ιταλικής οικογένειας Agnelli, Exor, ως κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει ποσοστό περίπου 43,4% στην εταιρεία.

Η πώληση του μεριδίου θα μπορούσε να αποτιμήσει ολόκληρο τον όμιλο Economist σε περίπου 800 εκατομμύρια λίρες (1,07 δισεκατομμύρια δολάρια), ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι το πλήρες μερίδιο της οικογένειας θα μπορούσε να αποτιμηθεί έως και 400 εκατομμύρια λίρες.

Οι σύμβουλοι της Rothschild έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με πιθανούς αγοραστές στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τη διαδικασία ηγείται η Lazard, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg News.

Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος, σύμφωνα με το Axios.

Η τελευταία σημαντική συναλλαγή που αφορούσε το The Economist ήταν το 2015, όταν η βρετανική Pearson πούλησε το 50% των μετοχών της.

Στην ετήσια ανακοίνωση των κερδών του, το The Economist ανέφερε αύξηση 2% στα έσοδα, 368,5 εκατομμύρια λίρες, με περίπου 1,25 εκατομμύρια συνδρομητές. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Ινδίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.