Κέρδη - ρεκόρ για την Emirates παρά τις επιπτώσεις του πολέμου

Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε την Πέμπτη ρεκόρ καθαρών κερδών για ολόκληρο το έτος, παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, καθώς η εταιρεία επικαλέστηκε την ισχυρή ζήτηση για ταξίδια κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου.

Η αεροπορική εταιρεία του Κόλπου ανέφερε σε δήλωσή της ότι τα κέρδη της μετά από φόρους αυξήθηκαν στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τα τέλη Μαρτίου, από 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, καθώς η υψηλότερη απόδοση ανά επιβάτη αντιστάθμισε τη μικρή μείωση του αριθμού των επιβατών που μετέφερε η Emirates, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 53,2 εκατομμύρια.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές, καθώς ο εναέριος χώρος στη Μέση Ανατολή έκλεισε προσωρινά και η ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών αύξησε το κόστος, οδηγώντας στη μεγαλύτερη κρίση του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών από την πανδημία του COVID-19, σημειώνει το Reuters.

Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Emirates, αποκαθιστούν σταδιακά τη χωρητικότητά τους, αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, ενώ οι νέες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυτή την εβδομάδα δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα.

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι η μητρική της εταιρεία, ο Όμιλος Emirates, κατέγραψε ρεκόρ εσόδων ύψους 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πηγή: skai.gr

