Tο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης τεχνιτών στον κλάδο των κατασκευών και θέτει σε λειτουργία υπηρεσία υποστήριξης (help desk) για τη διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ.

Όπως έγινε γνωστό, η υπηρεσία ενεργοποιείται από την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 και θα είναι διαθέσιμη κάθε Παρασκευή από τις 14:00 έως τις 16:00. Οι ενδιαφερόμενοι, διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ, θα μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία επιλέγοντας έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους:

· Μέσω δια ζώσης συνάντησης στο κεντρικό κτίριο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα, 8ος όροφος).

· Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο: 2103291-210 (μόνο για τις ώρες 14:00 - 16:00 κάθε Παρασκευή)

· Μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο email: help-metaklisi@central.tee.gr

Σκοπός της νέας πρωτοβουλίας του ΤΕΕ, είναι δικηγόροι με εμπειρία στο αντικείμενο να ενημερώνουν και να καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς που επιθυμούν να προβούν σε μετάκληση εργαζομένων τεχνικών επαγγελμάτων από τρίτες χώρες, ειδικά για απασχόληση σε επιχειρήσεις του τεχνικού κλάδου. Σημειώνεται ότι, η διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ, παρότι σχετικά εκσυγχρονισμένη, μπορεί πρακτικά να εξελιχθεί σε πρόκληση και να μην ευοδωθεί λόγω της πολυπλοκότητάς της, επομένως, κρίθηκε σκόπιμο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να συνδράμει, διευκολύνοντας τα μέλη του, μέσω έγκυρης ενημέρωσης και καθοδήγησης.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε σχετικά:

«Από την οικοδομή μέχρι τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έλλειψη τεχνιτών και δυσκολία κάλυψης θέσεων εργασίας, που σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζει τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των έργων. Οι κατασκευές στη χώρα μας συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και την ενίσχυση αρκετών κλάδων της, όπως ο τουρισμός, ενώ συνδέονται και με υποδομές μεγάλης σημασίας, όπως αυτοκινητόδρομοι και αεροδρόμια. Η αύξηση του κατασκευαστικού αντικειμένου τα τελευταία χρόνια ανέδειξε σημαντικές ελλείψεις σε τεχνίτες, ενώ και η λύση της μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες μερικές φορές σκοντάφτει σε δαιδαλώδεις διαδικασίες. Η νέα υπηρεσία προς τα μέλη του ΤΕΕ και τις εταιρείες του τεχνικού κλάδου που αυτά συμμετέχουν, την οποία άμεσα ξεκινάμε, έρχεται να βοηθήσει τους μηχανικούς και τις κατασκευαστικές και άλλες εταιρείες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα και στεκόμαστε δίπλα τους προκειμένου να ολοκληρώνουν τη διαδικασία χωρίς περιττές καθυστερήσεις και τον κίνδυνο της αποτυχίας.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

