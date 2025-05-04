Στους τομείς των παραχωρήσεων, του real estate, με έμφαση στις οικιστικές αναπτύξεις, τις μαρίνες σε τουριστικούς προορισμούς, την ενέργεια και την ολοκλήρωση εμβληματικών έργων υποδομών, με πυρήνα την κατασκευή, δίνει έμφαση στην στρατηγική της επόμενης πενταετίας ο ιστορικός κατασκευαστικός όμιλος ΑΒΑΞ.

Το έτος 2024, σηματοδοτείται ως κομβική χρονιά για τον ιστορικό κατασκευαστικό Όμιλο, αφού κατέγραψε άλμα της κερδοφορίας κατά 192%, σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 44% και επίπεδα – ρεκόρ στα κέρδη EBITDA.

«Έχοντας πλέον ισχυροποιήσει τη θέση μας, είμαστε έτοιμοι να χαράξουμε τη στρατηγική της επόμενης πενταετίας. Στόχος μας είναι να επανεπενδύσουμε τις χρηματορροές της κατασκευής σε τομείς όπου διαθέτουμε τεχνογνωσία και μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστική προστιθέμενη αξία -συγκεκριμένα στις Παραχωρήσεις, την οικιστική ανάπτυξη, τις μαρίνες και επιλεκτικά στον τομέα της ενέργειας. Με τις κινήσεις αυτές, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε τη συμβολή του μη κατασκευαστικού EBITDA σε τουλάχιστον 40%”, αποτυπώνοντας τη στρατηγική των επόμενων ετών» τόνισε ο πρόεδρος του Ομίλου, Χρήστος Ιωάννου.

Ορόσημο το 2024

Η περυσινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο ΑΒΑΞ που κατέγραψε κύκλο εργασιών 651,5 εκατ. ευρώ, κατά 200 εκατ. υψηλότερο από το 2023, αντανακλώντας βελτιωμένους ρυθμούς εκτέλεσης έργων. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 30,4 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. την περασμένη χρονιά, ενώ το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε ιστορικά υψηλά 105,3 εκατ. ευρώ, με τον κλάδο της κατασκευής να σκαρφαλώνει από τα 27 εκατ. του 2023 στα 65 εκατ. Ευρώ.

«Η αύξηση του κύκλου εργασιών που παρουσιάζει ο Όμιλος είναι η πιο ισχυρή απόδειξη του βαθμού ανταπόκρισης στην εκτέλεση έργων σύνθετων και απαιτητικών» δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ Αντώνης Μιτζάλης .

Τα έργα και η πορεία τους

Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας:

Πραγματοποιούνται εργασίες σε 10 από τους 15 σταθμούς της. Έως σήμερα έχει κατασκευαστεί σήραγγα περίπου 3 χλμ από το TBM (Μετροπόντικας) που ξεκίνησε από τη Λεωφ. Κατεχάκη και 1 χλμ. από το TBM που ξεκίνησε από το Γαλάτσι. Εργασίες πραγματοποιούνται στους σταθμούς: ΑΛΣΟΣ ΒΕΙΚΟΥ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΕΛΙΚΩΝΟΣ, ΚΥΨΕΛΗ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ. Από τον σταθμό Δικαστήρια αναμένεται να περάσει ο Μετροπόντικας όταν θα έχει διανοιχθεί ο σταθμός και το ίδιο φαίνεται πως θα συμβεί όπως αναφέρουν στελέχη της ΑΒΑΞ στους σταθμούς ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ και ΚΟΛΩΝΑΚΙ . Εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει για το κυρίως έργο στους σταθμούς ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΕΥΓΕΛΙΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΓΟΥΔΗ. Οι πέντε αυτοί σταθμοί είναι σε επίπεδο πρόδρομων εργασιών ενώ σε ΕΞΑΡΧΕΙΑ και ΕΥΓΕΛΙΟ υπάρχουν και προσφυγές. Στο έργο απασχολούνται σήμερα 511 εργαζόμενοι της εταιρείας, ενώ με την προσθήκη εργολάβων ο συνολικός αριθμός ξεπερνά τα 1.500 άτομα.

Πάτρα- Πύργος:

Η ΑΒΑΞ που κατασκευάζει το πρώτο και πιο σύνθετο τμήμα, θα το παραδώσει όπως προβλέπει η σύμβαση τον Νοέμβριο, ωστόσο εκτιμάται ότι σημαντικό μέρος θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί στις 30 Ιουλίου 2025.

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται επίσης το έργο ΣΔΙΤ του Flyover στη Θεσσαλονίκη (κοινοπραξία με ΜΕΤΚΑ), και το δημόσιο οδικό έργο Μπράλος-Άμφισσα.

Σε ό,τι αφορά στο τελευταίο δημόσιο οδικό έργο που ενέταξε στο χαρτοφυλάκιο του ο Όμιλος , το Ιωάννινα-Κακαβιά, οι χωματουργικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο. Προς το παρόν προχωρούν οι μελέτες, στήνονται τα εργοτάξια και εκτελούνται οι απαλλοτριώσεις για την απόδοση των απαραίτητων χώρων.

Ελληνικό:

Τα έργα υποδομών στο Ελληνικό προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος (πρόοδος άνω του 50%). Προχωρά και η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο Ελληνικό, σε λίγους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση.

Νοσοκομεία σε Κομοτηνή, Σπάρτη και Θεσσαλονίκη:

Οι εργασίες προχωρούν και στα τρία νοσοκομεία δωρεά του ιδρύματος Στ. Νιάρχος. Πιο μπροστά είναι οι εργασίες στην Κομοτηνή και έπονται σε Σπάρτη, Θεσσαλονίκη. Είναι σε φάση σκυροδέτησης και γίνονται προκαταρκτικές εργασίες για να μπούνε τα μεταλλικά – ξύλινα στοιχεία.

Ενεργειακά έργα εκτός Ελλάδας:

Προχωρούν οι εργασίες. Στη Ρουμανία, μεγάλο project του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, ενώ στο Ιράκ το 2025 .

Εργα αποκατάστασης Θεσσαλία:

Ο Όμιλος ανέλαβε δύο έργα από τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, το οδικό αποκατάστασης υποδομών Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων, με προϋπολογισμό 170 εκατ. ευρώ και το σιδηροδρομικό που αφορά στην αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλου-Καλαμπάκας, προϋπολογισμού 57,66 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις υποδομές φυσικού αερίου, όπου πρωταγωνιστεί ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αυτή τη στιγμή πέραν της επέκτασης του δικτύου υψηλής πίεσης προς την Δυτική Μακεδονία, το οποίο βρίσκεται στο 90% της προόδου για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ, υλοποιεί έργα 100 εκατ. Ευρώ σε Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Καστοριά, Πάτρα, Πύργο, Αγρίνιο.

Προχωρά και η ανακατασκευή του ξενοδοχείου Intercontinental, η οποία γίνεται σε δύο φάσεις με σκοπό την συνέχιση της λειτουργίας του ξενοδοχείου.

Το έργο επέκτασης της μονάδας της Παπαστράτος, που ανέλαβε πρόσφατα, βρίσκεται σε φάση των χωματουργικών εργασιών.

Τέλος, ο Ομιλος ΑΒΑΞ υποστηρίζει και στέκεται δίπλα στο Keros Project. Για την επόμενη 5ετία, ο Όμιλος θα καλύψει στο σύνολό τους, όλα τα έξοδα συμμετοχής για τέσσερις Έλληνες επιστήμονες κάθε χρόνο, για τέσσερις φοιτητές και φοιτήτριες, που θα συμμετάσχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα ανασκαφών στο νησί της Κέρου. Πρόκειται για μία νέα ESG πρωτοβουλία με υψηλό πολιτιστικό και εθνικό συμβολισμό καθώς αποτελεί την πιο σημαντική ανασκαφή των τελευταίων 50 χρόνων στην περιοχή.

