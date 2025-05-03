Στο στρατηγικό σχέδιο του ΟΣΕ για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου, μετά και τα τραγικά γεγονότα του 2023, αναφέρεται διεξοδικά σε άρθρο του ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Παναγιώτης Τερεζάκης.

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής του Οργανισμού, τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι ο ΟΣΕ βρίσκεται σε μια περιδίνηση στην οποία τον οδήγησαν τα τραγικά γεγονότα του 2023 και κυρίως η τραγωδία των Τεμπών αλλά και οι πρωτόγνωρες καταστροφές από τις καταιγίδες DANIEL, ELIAS και πρόσφατα η κακοκαιρία BORA.

Οι ανωτέρω καταστροφές ανέκοψαν την πορεία εκσυγχρονισμού που ακολούθησε την πανδημία COVID και τη μετέπειτα οικονομική κρίση. Το έτος που ακολούθησε τα τραγικά γεγονότα του 2023 ήταν η έναρξη μιας προσπάθειας για την ανάταξη του ελληνικού σιδηροδρόμου με στόχο να καλυφθεί το χαμένο έδαφος τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε λειτουργικό, σημειώνει ο κ. Τερεζάκης και προσθέτει:

Το Στρατηγικό Σχέδιο που αφορά την ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου στηρίζεται στους παρακάτω πέντε βασικούς άξονες:

1. Ολοκλήρωση των υποδομών και συστημάτων στον βασικό άξονα ΠΑΘΕ ο οποίος αποτελεί και τον πυρήνα του σιδηροδρόμου. Τα έργα αφορούν κυρίως την επιδομή και συστήματα (Σηματοδότηση-Τηλεδιοίκηση, ETCS, ηλεκτροκίνηση και Συστήματα προστασίας σηράγγων) στο τμήμα Ροδοδάφνη μέχρι Ρίο, την ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη, την ανάταξη - αναβάθμιση της Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Κιάτο και αποκατάσταση των ζημιών στη Θεσσαλία από τις θεομηνίες.

2. Η θέση σε λειτουργία των συστημάτων GSM-R και ETCS θα προσφέρουν όχι μόνο ασφάλεια αλλά και αύξηση της χωρητικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου, γεγονός που οδηγεί αυτόματα σε αύξηση επιβατικών αλλά και εμπορευματικών δρομολογίων.

3. Η διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τα βασικά λιμάνια και τις ΒΙ.ΠΕ. Οι συνδέσεις αυτές θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας, με την μείωση του μεταφορικού κόστους αλλά ταυτόχρονα και την αύξηση του μεταφερόμενου φορτίου.

4. Τη δημιουργία και λειτουργία logistics centers σε σημαντικούς εμπορευματικούς κόμβους όπως το Ικόνιο, την Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και τον Βόλο. Ήδη βρίσκεται στην τελική του φάση για την υπογραφή της η Σύμβαση παραχώρησης του ΘΡΙΑΣΙΟ 2, ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για το ΘΡΙΑΣΙΟ 1. Ο συνδυασμός των κέντρων αυτών με τη λειτουργία dry ports σε διάφορα σημεία κατά μήκος του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και τη διασύνδεση λιμένων και ΒΙ.ΠΕ. θα πολλαπλασιάσει τη δυνατότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

5. Σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς ο ΟΣΕ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την βελτιστοποίηση και ανάπτυξη των 3 βασικών σιδηροδρομικών διαδρόμων που συνδέουν σιδηροδρομικά τη βόρεια Ευρώπη με τους βασικούς ελληνικούς λιμένες, ώστε μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου Αιγαίου - Σουέζ - Ερυθράς θάλασσας να μειώσει τον χρόνο και το κόστος διακίνησης εμπορευμάτων προς και από τις αγορές της 'Απω Ανατολής.

Η επίτευξη των 5 αυτών στόχων απαιτεί τη διαχείρισή τους από έναν σύγχρονο σιδηροδρομικό οργανισμό που θα λειτουργεί με ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, έχοντας ως στόχους την ασφάλεια των μεταφορών, την αξιοπιστία, την ανταγωνιστικότητα και τη σταθερότητα.

Η υπό ίδρυση νέα εταιρεία που προκύπτει από τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ και το μέρος της ΓΑΙΟΣΕ του τροχαίου υλικού, έχει ως σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Το νέο Νομοσχέδιο για τον σιδηρόδρομο που αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωση του προηγηθέντος, δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στους τομείς προσλήψεων προσωπικού, διαχείρισης έργων και οργάνωσης στην υπό ίδρυση εταιρεία.

Τέλος με τη βοήθεια και τις κατευθύνσεις και του Τεχνικού Συμβούλου που θα πλαισιώσει τον νέο Οργανισμό, την αύξηση του προσωπικού με νέες προσλήψεις καθώς και την ήδη σημαντικότατη αύξηση των χρηματοδοτήσεων, είναι βέβαιο ότι δίνεται η δυνατότητα ύστερα από μία μακρά διάρκεια μαρασμού να ξεκινήσει η αναγέννηση του ελληνικού σιδηροδρόμου, που θα λειτουργεί στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, συμμετέχοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της περιοχής των Βαλκανίων που αποτελεί το επόμενο βήμα επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

