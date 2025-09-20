Η τελική συμφωνία για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok από την κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance σε Αμερικανούς πρόκειται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας το Σάββατο στο Fox News.

Όπως ανέφερε η Λέβιτ, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι αμερικανικές δραστηριότητες της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης θα ελέγχονται από Αμερικανούς, βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε αυτήν την εβδομάδα για την απόσχιση της πλατφόρμας από την κινεζική ByteDance.

Η Λέβιτ τόνισε επίσης ότι οι Αμερικανοί μέτοχοι θα κατέχουν τις έξι από τις επτά θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok, ενώ πρόσθεσε πως ο αλγόριθμος της εφαρμογής βίντεο θα ελέγχεται από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα μεταξύ του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, στη Μαδρίτη κατέληξαν σε μια συμφωνία-πλαίσιο για την απόσχιση των αμερικανικών δραστηριοτήτων TikTok από τη μητρική ByteDance.

Λεπτομέρειες αυτού του πλαισίου δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για την εκποίηση του TikTok έως τις 16 Δεκεμβρίου.

«Όλες αυτές οι λεπτομέρειες έχουν ήδη συμφωνηθεί, τώρα χρειάζεται μόνο να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και αυτό θα συμβεί, εκτιμώ, τις επόμενες ημέρες», δήλωσε η Λέβιτ, μιλώντας στο Fox News.

Η συμφωνία για το TikTok, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και τα οποία επικαλείται το Bloomberg, προβλέπει ότι η ByteDance δεν θα κατέχει περισσότερο από 20%, με το υπόλοιπο να περνά σε νέους επενδυτές όπως η Oracle Corp., η Andreessen Horowitz και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake Management LLC.

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα «ανήκει αποκλειστικά σε Αμερικανούς επενδυτές» και «εταιρείες που αγαπούν την Αμερική», αλλά απέφυγε να απαντήσει αν η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί νέο αλγόριθμο.

«Τα δεδομένα και το απόρρητο θα ελέγχονται από μία εκ των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνολογίας της Αμερικής, την Oracle, και ο αλγόριθμος θα ελέγχεται επίσης από την Αμερική», δήλωσε ο Λέβιτ.



