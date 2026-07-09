Ένα από τα σημαντικότερα επιμέρους έργα στο πλαίσιο της μεγάλης αστικής ανάπλασης του Ελληνικού παραδίδεται στο κοινό στις 20 Ιουλίου. Το The Ellinikon Sports Park, το νέο αθλητικό πάρκο που δημιουργείται στην καρδιά του The Ellinikon, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο προορισμό άθλησης, ευεξίας και αναψυχής, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους πρασίνου και υποδομές υψηλών προδιαγραφών.

Το έργο παρουσιάστηκε σήμερα σε εκπροσώπους του Τύπου, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας του.

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο της ανάπλασης του Ελληνικού που παραδίδεται στους πολίτες, σηματοδοτώντας το άνοιγμα ενός νέου δημόσιου χώρου, όπου ο αθλητισμός, η φύση και η καθημερινότητα συνυπάρχουν. Το πάρκο απευθύνεται τόσο σε αθλητές υψηλών επιδόσεων όσο και σε ερασιτέχνες αθλούμενους, οικογένειες, παιδιά και επισκέπτες κάθε ηλικίας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Αττική αλλά και για τη διεθνή αθλητική κοινότητα.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Καραστογιάννης, Chief Property & Community Management Officer της LAMDA Development, με συνολική έκταση 287.000 τετραγωνικών μέτρων, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, εκτεταμένους χώρους πρασίνου, βιώσιμο σχεδιασμό και έξυπνες τεχνολογίες, το The Ellinikon Sports Park σχεδιάστηκε ώστε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της πόλης με τον αθλητισμό και την ευεξία. Από την έκτασή του, περισσότερα από 115.000 τετραγωνικά μέτρα αποτελούν ανοιχτούς χώρους πρασίνου, ενταγμένους στο μεγάλο πάρκο του Ελληνικού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την καθημερινή άσκηση, το περπάτημα, την ποδηλασία και την επαφή με τη φύση.

Το Τhe Ellinikon Sports Park είναι μέρος του μεγάλου Πάρκου του Ελληνικού. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του μπορούν να αθληθούν, να προπονηθούν, να γυμναστούν, να περπατήσουν και να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, αθλητές, σύλλογοι, οικογένειες με παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας, που αγαπούν την άθληση την ευεξία και τη φύση.

Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του, που ξεκινά στις 20 Ιουλίου 2026, το Τhe Ellinikon Sports Park θα περιλαμβάνει aνοιχτό στίβο και στίβο ρίψεων με 1.070 θέσεις θεατών, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11 Χ 11 με τεχνητό χλοοτάπητα, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11 Χ 11 με υβριδικό χλοοτάπητα και 2 γήπεδα μπάσκετ. Επίσης 2 γήπεδα τένις, ανοιχτούς πράσινους χώρους για ελεύθερη άσκηση και κτίριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων

Στις πολλές επιλογές που θα προσφέρονται στους επισκέπτες περιλαμβάνονται και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, 4 χώροι εστίασης, 1.350 θέσεις στάθμευσης και χώροι αναψυχής για παιδιά. Επίσης χώροι εκδηλώσεων και Super app για κρατήσεις εγκαταστάσεων και parking. Πριν λίγες μέρες, στους χώρους του The Ellinikon Sports Park φιλοξενήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, η υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, στην οποία μετείχαν 57 πληρώματα από 24 χώρες και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 θεατές που κατέκλυσαν του χώρους του Αθλητικού Πάρκου του Ελληνικού.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου, CEO της LAMDA Development ανέφερε ότι η παράδοση της πρώτης φάσης του Sports Park στο κοινό αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερα συμβολικό ορόσημο για την ανάπλαση του Ελληνικού. Είναι η στιγμή που το The Ellinikon ουσιαστικά ανοίγει για τον κόσμο, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να βιώσουν από κοντά τα πρώτα απτά δείγματα της νέας εμπειρίας ζωής που διαμορφώνεται στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης. Για όλους εμάς, αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από χρόνια, με όραμα, επιμονή και βαθιά πίστη στο στόχο, ανέφερε ο κ.Αθανασίου.

Ένας χώρος που απευθύνεται σε όλους-Οικογένειες, παιδιά, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές

Το Τhe Ellinikon Sports Park θα λειτουργεί από τις 20 Ιουλίου, έως τον Σεπτέμβριο καθημερινά 18:00-23:00. Από τον Σεπτέμβριο το ωράριο του πάρκου θα είναι 08.00 - 24.00, 362 ημέρες τον χρόνο, Είσοδος ελεύθερη από τoν 'Αλιμο (οδός Αεροπορίας).

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Καραστογιάννης, το Ελληνικό δεν είναι απλώς μια αστική ανάπλαση, έχει ένα μεγάλο όραμα και μέσα σε αυτό το όραμα εντάσσεται και το Sports Park. Δύο είναι οι βασικοί πυλώνες που καθόρισαν τον σχεδιασμό του.

Ο πρώτος είναι ο αθλητισμός. Την προηγούμενη δεκαετία ο αθλητισμός συνδεόταν κυρίως με τους αγώνες και τις διοργανώσεις. Σήμερα, το 2026, τον βλέπουμε διαφορετικά, είναι τρόπος ζωής, υγεία, ευεξία, ζωή, κοινωνική συμμετοχή και κοινωνική συνύπαρξη. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας, είπε χαρακτηριστικά

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού, προσβάσιμου χώρου για όλους. Αυτές οι δύο αρχές αποτέλεσαν τη βάση του σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός κέντρου αθλητισμού και ζωής. Θέλουμε έναν χώρο που να απευθύνεται σε όλους. Οικογένειες, παιδιά, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που θέλει να εντάξει την άσκηση στην καθημερινότητά του. Για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα, δεν αρκεί μια ιδέα. Χρειάζεται σωστός σχεδιασμός, ώστε ο αθλητισμός να γίνει πραγματικά τρόπος ζωής. Χρειάζονται χώροι, εύκολη πρόσβαση, υψηλής ποιότητας υποδομές και ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, ώστε ο καθένας να μπορεί να βρει αυτό που του ταιριάζει, τόνισε επίσης

Για αυτό δημιουργήσαμε έναν χώρο περίπου 250.000 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος θα μπορεί να υποδέχεται ανθρώπους κάθε ηλικίας και κάθε επιπέδου ενασχόλησης με τον αθλητισμό. Από τα κλασικά αθλήματα και τις ανάγκες των επαγγελματιών αθλητών έως πιο δημοφιλείς δραστηριότητες για οικογένειες, παιδιά και όσους απλώς θέλουν να ασκηθούν ή να περάσουν δημιουργικά τον χρόνο τους.

Πρόκειται για έναν ανοιχτό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, σχεδιασμένο για να αποτελεί σημείο αναφοράς για την άθληση, την ευεξία και την καθημερινή ζωή των πολιτών, είπε ο κ. Καραστογιάννης

Το μεγαλύτερο μέρος του Sports Park θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Ένα μικρότερο τμήμα των εγκαταστάσεων θα λειτουργεί μέσω συνεργασιών με φορείς και εξειδικευμένους διαχειριστές, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σύντομα.

Φώτο: LAMDA Development

Πηγή: skai.gr

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