Η Ferrari εισέρχεται στον κόσμο της ιστιοπλοΐας

Η Ferrari θα συνεχίσει στο δρόμο προς τον εξηλεκτρισμό των οχημάτων της και ετοιμάζεται να εισέλθει στον κόσμο της ιστιοπλοΐας, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της εταιρείας Τζον Έλκαν κηρύσσοντας την έναρξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εν λόγω ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο Άμστερνταμ.

«Η F80 αντιπροσωπεύει ένα περαιτέρω βήμα προς τα εμπρός στο ταξίδι μας προς τον εξηλεκτρισμό, το οποίο θα διερευνήσουμε περαιτέρω φέτος με την παρουσίαση της ηλεκτρικής Ferrari μας», δήλωσε ο Έλκαν αναφερόμενος σε ένα νέο περιορισμένης κυκλοφορίας μοντέλο που διαθέτει υβριδικό plug-in κινητήρα.

«Παραμείνετε συντονισμένοι. Καθώς συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το επιχειρηματικό σχέδιό μας, βλέπουμε με εμπιστοσύνη το μέλλον μας. Προσβλέπουμε σε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία μας, που θα είναι γεμάτο με περισσότερες αξιομνημόνευτες ενθουσιώδεις στιγμές», επισήμανε.

Ο Έλκαν, ο οποίος είναι επίσης ο πρόεδρος της Stellantis, δήλωσε ακόμα πως η έμπνευση για την απόφαση να επεκταθεί η εταιρεία στην ιστιοπλοΐα οφείλεται στον ιδρυτή της Ferrari. «Ο Έντσο Φεράρι αναζητούσε πάντα μια νέα πρόκληση, όπως ακριβώς και εμείς σήμερα», τόνισε.

«Ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στον κόσμο της ιστιοπλοΐας. Η αναζήτηση των μέγιστων επιδόσεων στη θάλασσα θα μας προσφέρει νέες ευκαιρίες για καινοτομία σε όρους τεχνολογίας, επιδόσεων και βιωσιμότητας και είμαστε πεπεισμένοι ότι η γνώση μας θα εμπνεύσει τα μελλοντικά αγωνιστικά και σπορ αυτοκίνητά μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

