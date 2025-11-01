Η Κίνα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαιρέσει ορισμένες παραγγελίες από την απαγόρευση εξαγωγών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της εταιρείας Nexperia προς την Ευρώπη. Η απόφαση αυτή σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες διαφορές μεταξύ Πεκίνου και των ολλανδικών αρχών, οι οποίες έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Nexperia, ολλανδική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών με κινεζική μητρική, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Κίνας και Ολλανδίας. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενη διακοπή της παραγωγής στην Ευρώπη, λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου δήλωσε ότι το Πεκίνο θα «εξετάσει διεξοδικά την πραγματική κατάσταση των εταιρειών και θα χορηγήσει εξαιρέσεις στις εξαγωγές που πληρούν τα κριτήρια».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η επανέναρξη των εξαγωγών από τη Nexperia αποτελεί μέρος συμφωνίας στην οποία κατέληξαν ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από συνομιλίες στη Νότια Κορέα την Πέμπτη. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως το θέμα τέθηκε και σε συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων της Κίνας και της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Nexperia, με έδρα την Ολλανδία, εξαγοράστηκε το 2018 από κινεζική εταιρεία. Ωστόσο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η ολλανδική κυβέρνηση επικαλέστηκε λόγους εθνικής ασφάλειας και ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας.

Σε απάντηση, το Πεκίνο προχώρησε σε απαγόρευση επανεξαγωγής των προϊόντων της Nexperia από την Κίνα προς την Ευρώπη. Η κίνηση αυτή όξυνε τις γεωπολιτικές εντάσεις και προκάλεσε ανησυχία στις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες εξαρτώνται σημαντικά από τα μικροτσίπ της εταιρείας για τα ηλεκτρονικά τους συστήματα.

Η Nexperia ειδικεύεται στην παραγωγή βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων όπως διόδους, ρυθμιστές τάσης και τρανζίστορ. Αυτά τα εξαρτήματα, αν και τεχνολογικά απλά, είναι ζωτικής σημασίας για τα σύγχρονα οχήματα που βασίζονται ολοένα και περισσότερο στην ηλεκτρονική τεχνολογία.

Τα μικροτσίπ της Nexperia χρησιμοποιούνται κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και σε μεγάλο εύρος βιομηχανικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η παραγωγή τους ξεκινά στην Ευρώπη, συνεχίζεται με τελική επεξεργασία στην Κίνα και στη συνέχεια επανεξάγονται στους Ευρωπαίους πελάτες.

