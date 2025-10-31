Ιταλία: Κατάσχεση μετοχών 1,3 δισ. ευρώ από τη Lagfin, μητρική της Campari, για φοροδιαφυγή

Οι ιταλικές φορολογικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση μετοχών αξίας 1,29 δισ. ευρώ (1,50 δισ. δολαρίων) από την εταιρεία Lagfin SCA, τη μητρική του ομίλου Campari, στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου είχαν ξεκινήσει ποινική έρευνα πέρυσι, μετά από ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας (Guardia di Finanza), οι οποίοι αποκάλυψαν περίπου 1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητους φόρους για την περίοδο 2018–2020.

Η υπόθεση μεταφέρθηκε στην εισαγγελία της Μόντσα.

Η Lagfin είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι «η εταιρεία εκπλήρωνε πάντα τις φορολογικές της υποχρεώσεις σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται και θεωρεί ότι οποιαδήποτε ένσταση στερείται βάσης».

Σύμφωνα με τη δήλωση της αστυνομίας την Παρασκευή, εντοπίστηκαν 5,3 δισ. ευρώ μη δηλωθέντα έσοδα, για τα οποία η Lagfin δεν κατέβαλε τον λεγόμενο “exit tax”, δηλαδή τον φόρο που επιβάλλεται σε εταιρείες που μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό.



Πηγή: skai.gr

