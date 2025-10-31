Πενήντα χιλιόμετρα βόρεια της Θεσσαλονίκης, στο Πολύκαστρο του Κιλκίς, μια ελληνική βιομηχανία δείχνει πως η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η σωστή επενδυτική στήριξη αποτελούν την ιδανική «συνταγή» επιτυχίας.

Πρόκειται για την εταιρεία ανελκυστήρων DOPPLER, που ιδρύθηκε το 2000 από τον Σταύρο Σταυρόπουλο, και συνεχίζει να αναπτύσσεται εκπροσωπώντας επάξια την ελληνική βιομηχανία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως, από το Ντουμπάι μέχρι το Τάλλιν και το Μάντσεστερ.

Σημείο-σταθμό στην πορεία της αποτέλεσε το 2024, όταν στο μετοχικό της κεφάλαιο εισήλθε το SMERemediumCap, το ελληνικό ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο που πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική: μέσα σε έναν μόλις χρόνο, ο κύκλος εργασιών της DOPPLER αυξήθηκε κατά 36,4%, στα 10,11 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA τριπλασιάστηκαν στα 802.000 ευρώ.

Πρόκειται για τα πρώτα αποτελέσματα ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου, που υλοποιούν από κοινού η οικογένεια Σταυρόπουλου και η ομάδα του SMERemediumCap, υπό τον Νίκο Καραμούζη. Η συνέργεια βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την τεχνογνωσία και μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα που ενδυναμώνουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την ικανότητα εξέλιξης της βορειοελλαδίτικης βιομηχανίας.

Επενδύσεις, καινοτομία και εξωστρέφεια

Με τη στήριξη του SMERemediumCap, η DOPPLER υλοποιεί σημαντικά επενδυτικά έργα, από την επέκταση του εργοστασίου στο Πολύκαστρο έως την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής που ενισχύουν την παραγωγική της δυναμικότητα. Στόχος είναι ο διπλασιασμός του τζίρου της στα 40 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία και η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της.

Η εταιρεία έχει ήδη εντάξει το επενδυτικό της πρόγραμμα στον αναπτυξιακό νόμο και δρομολογεί την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.

Στο κομμάτι της καινοτομίας, ξεχωρίζει η ανάπτυξη του Field Helper, μιας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης που απαντά σε τεχνικές ερωτήσεις για τα προϊόντα της DOPPLER σε 50 γλώσσες - ένα εργαλείο που φέρνει τη βιομηχανία στον 21ο αιώνα με ελληνική υπογραφή.

Για το SMERemediumCap, η DOPPLER είναι ένα από τα πιο εμβληματικά παραδείγματα του τρόπου που το ταμείο προσεγγίζει τις επενδύσεις του: με στρατηγική ανάπτυξης, εταιρική αναδιοργάνωση και ουσιαστική ενίσχυση της εξωστρέφειας.

«Πιστεύουμε στην ενδυνάμωση των ελληνικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία υπεραξίας μέσα από συνεργασίες εμπιστοσύνης», ανέφερε ο Θεόδωρος Μόσχος, Managing Partner του ταμείου.

Από την πλευρά της, η CEO της DOPPLER, Ανθή Σταυροπούλου, τόνισε ότι η συνεργασία με το SMERemediumCap «δεν προσφέρει μόνο οικονομική ενίσχυση, αλλά και μια ολιστική επιχειρηματική προοπτική που ενδυναμώνει τη βιωσιμότητα και την ικανότητα εξέλιξης της εταιρείας».

Από το Κιλκίς στον κόσμο

Με ανελκυστήρες σε εμβληματικά έργα όπως το Opus του Ντουμπάι (σχεδιασμένο από τη Zaha Hadid), το μουσείο Niguliste στο Τάλλιν, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, τα αεροδρόμια της πόλης του Κουβέιτ αλλά και το αεροδρομίου στο Τσίταγκονγκ του Μπαγκλαντές, η DOPPLER έχει αποδείξει ότι μια ελληνική εταιρεία μπορεί να σταθεί ισότιμα απέναντι σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Κι ενώ συνεχίζει να επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία, δεν ξεχνά τις ρίζες της. Παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες του νομού Κιλκίς, στηρίζοντας ενεργά την τοπική κοινωνία και δίνοντας επαγγελματικές ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους -τόσο σε ανειδίκευτο όσο και σε επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό- συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Επόμενοι στόχοι

Με όχημα τη συνεργασία της με το SMERemediumCap, η DOPPLER ανεβαίνει σταθερά – όχι μόνο στους ορόφους των κτιρίων που εξοπλίζει, αλλά και στην κατάταξη των πλέον εξωστρεφών ελληνικών βιομηχανιών. Επόμενη στάση; Νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και ακόμη πιο δυναμική ελληνική παρουσία στο διεθνές επιχειρηματικό σκηνικό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.