Τα «ατού» των τραπεζών στην προσέλκυση νέων ταλέντων

Το νέο τεχνολογικό περιβάλλον και η προσέλκυση «φρέσκων» ταλέντων στον τραπεζικό κλάδο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών στους Δελφούς 9 - 12 Απριλίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού από τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς τράπεζες.

Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε η Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο Γιώργος Γεωργόπουλος, Chief Human Resources & Group Change Officer της Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρθηκε στην έλευση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), η οποία έχει επιφέρει διπλό σοκ στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αφενός έρχεται να αμφισβητήσει τις παραδοσιακές εγκεφαλικές λειτουργίες όπως η σκέψη, αφετέρου εξελίσσεται με ραγδαία ταχύτητα. Το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, είναι η εύκολη χρήση της. Όπως επεσήμανε, «εδώ πρέπει να δώσουμε έμφαση, καθώς κρύβονται οι απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να έχουμε «φόβο και δέος στην επέλαση της τεχνολογίας». Αντ’ αυτού, συνέχισε, πρέπει να είμαστε δεκτικοί στην αλλαγή, καθώς οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να βελτιώσει την εργασία μας. Αυτό έρχεται να διασφαλίσει το επίπεδο γνώσης, αλλά και το πλήθος των διαθέσιμων εφαρμογών. «Το μέλλον είναι ήδη εδώ προκειμένου να πολλαπλασιάσει την ισχύ του εργαζομένου», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Νατάσα Πασχάλη, Group CHRO, Γενική Διευθύντρια της Eurobank, έδωσε έμφαση στην ανάγκη προσέλκυσης νέων ταλέντων, με δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Σ’ αυτήν την προσπάθεια, το γεγονός ότι ο τραπεζικός κλάδος δεν έχει την απαιτούμενη απήχηση, δημιουργεί ορισμένα προβλήματα. «Οι τράπεζες έχουν κάνει πολλά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην εργασιακή κουλτούρα. Επομένως, έπρεπε να βγούμε έξω και να εξηγήσουμε - υποστηρίξουμε αυτήν την αλλαγή» τόνισε, ενώ διευκρίνισε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν ψάχνουμε μόνο ένα ικανό βιογραφικό, ψάχνουμε και ξεχωριστές προσωπικότητες». Ως προς τη διατήρηση του ταλέντου, η κυρία Πασχάλη διαβεβαίωσε ότι οι τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαρροής, αν και παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα, η οποία βέβαια υπολείπεται του μέσου όρου της αγοράς. «Έχουμε αναπτύξει κατάλληλους μηχανισμούς έγκαιρου εντοπισμού και διατήρησης ταλέντου» πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για ανταγωνιστικά πακέτα παροχών και προνομίων. «Αυτό που μπορούμε να βελτιώσουμε είναι να επικοινωνήσουμε καλύτερα όλα τα παραπάνω», συνέχισε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Τσαλίκης, CHRO Νότιας Ευρώπης & Benelux, Citi, εστίασε στο γεγονός ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί τη λύση για τα πάντα. Το στοίχημα εντοπίζεται στην απλή χρήση της και αυτό είναι που θα βοηθήσει στη δημιουργία χώρου και χρόνου, ώστε ο εργαζόμενος να είναι σε θέση να καινοτομήσει. Στη συνέχεια, έφερε ως παράδειγμα τις εφαρμογές στα κινητά μας τηλέφωνα. Το ερώτημα είναι «πόσες έχουμε πραγματικά ανάγκη; Οι έρευνες δείχνουν περίπου το 20% με 30%» , εξήγησε. Κάπως έτσι, υπενθύμισε ότι «πέρυσι ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα απλοποίησης και ενοποίησης, ενώ απλουστεύσαμε την τεχνολογική μας υποδομή [...] Έχουμε δαπανήσει 35 δισ. δολάρια σε τεχνολογία, ενώ τα τελευταία χρόνια αποσύραμε 2.000 εφαρμογές». Το στοίχημα δεν είναι να κατέχει κάποιος την Τεχνολογία. Όπως σημείωσε, «υπάρχει η τάση του ψηφιακού μινιμαλισμού, τα νέα παιδιά ήδη κουράζονται από την υπερ-έκθεση στην τεχνολογία».

Στη συνέχεια, ο Κώστας Νάκος, Assistant General Manager, HR Strategy & Organizational Effectiveness, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, μίλησε για τις προκλήσεις της γραφειοκρατίας, η οποία είναι διαφορετική από την οργάνωση. «Οι επιπτώσεις της γραφειοκρατίας είναι εμφανείς και στις νέες γενιές. Φέρνουμε ένα νέο παιδί, του ζητάμε να καινοτομήσει, και μετά του λέμε να περάσει από διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας και να συγκεντρώσει μια σειρά υπογραφών [...] Δεν μπορεί πλέον ένας σύγχρονος άνθρωπος να εργάζεται με εφαρμογές που θυμίζουν προηγούμενα λειτουργικά συστήματα» ανέφερε. Ως απάντηση στα παραπάνω, ο κ. Νάκος ανέφερε, ότι οι κινήσεις πρέπει να είναι γρήγορες και με μεγαλύτερο αντίκτυπο, καθώς και να κάνουμε τους εργαζόμενους πιο παραγωγικούς και πιο χαρούμενους.

Τέλος, η Φραγκίσκη Μελίσσα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Alpha Bank, ανέδειξε την ανάγκη αλλαγής της εικόνας των τραπεζών απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς οι τράπεζες δεν αποτελούν τους πλέον ελκυστικούς οργανισμούς για τους νέους. Αυτό που ισχυρίζεται ότι πρέπει να ακουστεί είναι ότι «δεν είμαστε μόνο τράπεζες, είμαστε κάτι παραπάνω. Είμαστε εταιρείες συμβούλων, τεχνολογίας, και συνεργαζόμαστε με συστήματα καινοτομίας», επεσήμανε. Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, πρότεινε δυο στρατηγικούς άξονες προσέλκυσης ταλέντων. Ο ένας είναι αφενός ο επαναπατρισμός Ελλήνων από το εξωτερικό και ο άλλος η στρατηγική των εξαγορών, καθώς οι επενδύσεις στον χώρο των fintechs ή του factoring προσελκύουν νέα ταλέντα με δεξιότητες που δεν έχουμε εμείς.

