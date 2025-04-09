Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων κατά 21% το πρώτο τρίμηνο 2025 με ενίσχυση των εξαγωγών

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 17,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2025 (έναντι 14,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024), ήτοι αυξημένος κατά 21%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 61% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά τη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών του πρώτου τριμήνου 2025, επισημαίνεται ότι το 28% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 15% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 42% από παραγωγές τρίτων και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Για το σύνολο του 2025, η εταιρεία προβλέπει διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, τόσο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των υφιστάμενων και της έναρξης σημαντικών νέων συνεργασιών, όσο και χάρη στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων, με δυναμική επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 26% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ως αποτέλεσμα της δυναμικής επέκτασης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της εισόδου της εταιρείας σε νέες σημαντικές κατηγορίες φροντίδας νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας σχεδόν διπλασιάστηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους (+91% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο), χάρη και στη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας, ενώ θετικά κινήθηκαν οι πωλήσεις και στις παραδοσιακές κατηγορίες δραστηριοποίησης, αυτές της Προσωπικής Περιποίησης, καταγράφοντας ανάπτυξη 4% το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024, κερδίζοντας μερίδιο σε μία αγορά που κινήθηκε οριακά θετικά (0,6% σε αξία το δίμηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό με βάση τα στοιχεία αγοράς για το οργανωμένο λιανεμπόριο).

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 34% το πρώτο τρίμηνο του 2025, οδηγούμενες τόσο από την ανάπτυξη των πωλήσεων των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης, όσο και από τις πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων τρίτων στο εξωτερικό.Ειδικότερα, οι πωλήσεις των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης παρουσίασαν αύξηση κατά 37%, οδηγούμενες από τις εξαγωγές, οι οποίες αναπτύχθηκαν με ισχυρό διψήφιο πρόσημο (48%) το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2024, ενώ εξίσου δυνατά ξεκίνησαν και οι πωλήσεις των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων στην εγχώρια αγορά (32% το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024).

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο, καθώς έκλεισαν με αύξηση 21% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, χάρη στη διεύρυνση της συνεργασίας με υφιστάμενους πελάτες.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Οι πωλήσεις της κατηγορίας των σαπωνομαζών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024 κυρίως μέσω της διεύρυνσης του πελατολογίου.

