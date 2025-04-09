Φραγκίσκη Μελίσσα: «Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι κορυφαία προτεραιότητα στην Alpha Bank»

Τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της Alpha Bank ως οργανισμού που ξεπερνά τον παραδοσιακό χαρακτήρα μίας συμβατικής τράπεζας, ανέδειξε, στο Delphi Economic Forum X, η Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, υπογραμμίζοντας ότι για τον Όμιλο, η κρισιμότερη και, μακροπρόθεσμα, πιο καθοριστική επένδυση είναι αυτή που γίνεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην προσέλκυση νέων ταλέντων, η οποία αποτελεί και τον βασικότερο άξονα οργανωτικού μετασχηματισμού.

Στη διάρκεια του πάνελ “Transforming Employee Experience in Financial Services”, η CHRO του Ομίλου επεσήμανε ότι η Alpha Bank, οραματίζεται το μέλλον της εκτός του χώρου της παραδοσιακής τραπεζικής και παράλληλα εξελίσσεται σε έναν νέο προορισμό ταλέντου, όπου η φρέσκια σκέψη, η διεθνής εμπειρία και η εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής μπορούν να ανθίσουν και να εξελιχθούν περαιτέρω. Οι πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις του Ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο, με FlexFin, AstroBank και πριν από λίγες ημέρες με την εξαγορά της AXIA VENTURES «αποτελούν ευκαιρίες για τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων μας και του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας, με εξειδικευμένα ταλέντα από τον χώρο των fintech, ενώ στην περίπτωση της AXIA, με στελέχη ιδιαίτερα οξυμένης στρατηγικής σκέψης, που θα μας βοηθήσουν να μεταλλαχθούμε σε ένα investment banking incubator», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η κυρία Μελίσσα.

«Η Alpha Bank, έχοντας επανασχεδιάσει τον εταιρικό της Σκοπό, προσπαθεί να χτίσει το δικό της Silicon Square Mile» τόνισε η ίδια, για να εξηγήσει ότι η Alpha Bank είναι ένας οργανισμός που δεν περιορίζεται στο πλαίσιο μιας κλασικής τράπεζας: «Είμαστε μια εταιρία τεχνολογίας, όταν μιλάμε για τις επενδύσεις και τις υποδομές που αναπτύσσουμε στον ψηφιακό τομέα. Είμαστε μια εταιρεία συμβούλων, όταν μιλάμε για την εξειδίκευση και το εύρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη στήριξη που προσφέρουμε στις επιχειρήσεις, ώστε να μετασχηματίσουν το μοντέλο τους, να γίνουν εξωστρεφείς, να παραμείνουν ανταγωνιστικές», σημείωσε η CHRO.

Επιπλέον, όπως επεσήμανε η κυρία Μελίσσα, η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στη συστηματική προσπάθεια επαναπατρισμού Ελλήνων επαγγελματιών που ζουν στο εξωτερικό. Για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας brain gain, η Τράπεζα δημιούργησε την κοινότητα των Alpha Ithacans, «όπου μετέχουν στελέχη που έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα μέσω της εργασίας τους στην Alpha Bank και βοηθούν τους επόμενους να προσεγγίσουν τη νέα Alpha Bank με όρους κουλτούρας, προοπτικής και δυνατοτήτων».

H CHRO του Ομίλου αναφερόμενη στο πώς εξελίσσεται το εργασιακό περιβάλλον και στις τάσεις που επικρατούν στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, τόνισε ότι αναμένεται να δούμε μεγάλες αλλαγές παγκοσμίως. Η ίδια, ερωτώμενη πώς οραματίζεται έναν τραπεζικό οργανισμό απάντησε ότι «θα έχτιζα οργανισμό όπου δεν θα υπάρχει ιεραρχία, γραφειοκρατία και χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά θα είναι ένας networked οργανισμός ο οποίος θα δουλεύει σε διατμηματικές ομάδες με απόλυτη αυτονομία έχοντας τον πελάτη στο επίκεντρο».

