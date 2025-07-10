Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν πουλιέται», ξεκαθάρισε ο Αχιλλέας Κανάρης, ο οποίος ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας από την 1η Απριλίου 2025, ερχόμενος από τη Vodafone Ρουμανίας.

Όπως ανέφερε σε συνάντηση γνωριμίας με εκπροσώπους του Τύπου, πολλές φορές του τέθηκε το ερώτημα αν ανέλαβε τη θέση για να «πουλήσει την Ελλάδα» και να οδηγηθεί η Vodafone Group σε αποεπένδυση από τη χώρα. Ο ίδιος το διέψευσε κατηγορηματικά: «Δεν ανέλαβα τη θέση του CEO με αποστολή να πωληθεί η Vodafone Ελλάδας. Αντίθετα με άλλες αγορές απ’ όπου η Vodafone έχει αποχωρήσει, η ελληνική θυγατρική δεν πωλείται. Η Ελλάδα είναι μια καλή αγορά για τον Όμιλο, έχει προοπτικές και αποφέρει αποδόσεις», δήλωσε. Και πρόσθεσε, σκωπτικά: «Δεν πουλιέται, εκτός αν έχει κάποιος 50 δισ. να την αγοράσει».

Ο κ. Κανάρης επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν είναι αγορά που "χωράει πολλούς παίκτες", ωστόσο υπογράμμισε ότι τα οικονομικά returns της είναι θετικά συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Καμία αγορά δεν είναι εύκολη», σημείωσε.

5G και οπτική ίνα στο επίκεντρο του στόχου για 1 δισ. επενδύσεων έως το 2029

Η Vodafone επαναβεβαίωσε τον στρατηγικό της στόχο για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2029, εστιάζοντας στην ενίσχυση των δικτύων 5G και της οπτικής ίνας (FTTH). Περίπου το ένα τρίτο των επενδύσεων προορίζεται ειδικά για τις υποδομές αυτών των δύο τεχνολογιών.

Η εταιρεία στοχεύει σε κάλυψη 850.000 γραμμών FTTH έως το 2028, ενώ παράλληλα επιταχύνει την ανάπτυξη του 5G με στόχο πληθυσμιακή κάλυψη 96% έως τον Μάρτιο του 2026. Ήδη, το δίκτυο 5G καλύπτει το 94% του πληθυσμού, με 247 πόλεις και 70 νησιά να περιλαμβάνονται στο δίκτυο.

Στη σταθερή τηλεφωνία, η Vodafone διαθέτει 360.000 εμπορικά διαθέσιμες FTTH γραμμές και ακόμη 140.000 υπό κατασκευή, οι οποίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση υποδομών σε 10 νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, προσφέροντας συνδέσεις έως 1 Gbps μέσω του ιδιόκτητου υποθαλάσσιου καλωδίου της.

Προβλήματα και θεσμικές προκλήσεις

Ο κ. Κανάρης τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, προκειμένου να προχωρήσουν ταχύτερα οι αναπτύξεις δικτύων. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη για ένα σταθερό, μακροπρόθεσμο πλαίσιο διάθεσης φάσματος, καθώς και τη διασφάλιση συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού.

«Ζητάμε ανταγωνισμό επί ίσοις όροις», δήλωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα το Starlink, το οποίο –όπως σημείωσε– δεν αντιμετωπίζει τις ίδιες φορολογικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις με τους εγχώριους παρόχους. Εκτίμησε δε ότι οι συνδρομητές του Starlink στην Ελλάδα ανέρχονται σήμερα σε περίπου 60.000. Παρά τις προκλήσεις, εξέφρασε αισιοδοξία για τον διάλογο με την κυβέρνηση, σημειώνοντας: «Είμαστε σε καλό δρόμο στον διάλογο για την οπτική ίνα».

Εξαγορές και συνεργασίες

Η Vodafone Ελλάδας, σύμφωνα με τον CEO της, εστιάζει στην εξαγορά μικρομεσαίων εταιρειών στον τομέα του ICT, με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής της πλατφόρμας. Οι λύσεις IoT και ICT της εταιρείας κατέγραψαν ετήσια αύξηση άνω του 21%.

Όσον αφορά το Vodafone TV, ο κ. Κανάρης ανέφερε ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για την ανανέωση συνεργασιών με HBO και Disney+, με ανακοινώσεις να αναμένονται ως το τέλος του 2025. Παραδέχθηκε ότι η εταιρεία δεν διαθέτει αθλητικό περιεχόμενο, αλλά εξακολουθεί να κινείται θετικά σε επίπεδο συνδρομών.

Επιπλέον, η Vodafone αναγνωρίζεται ως στρατηγικός συνεργάτης του Δημοσίου, έχοντας αναλάβει, την τελευταία τριετία, πάνω από 30 έργα συνολικής αξίας €325 εκατομμυρίων, στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών. Το 80% των έργων έχει υλοποιηθεί.

Ο κ. Κανάρης, αναφερόμενος στην ανάπτυξη του δικού της FTTH δικτύου της ΔΕΗ, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής η επικάλυψη (overbuild) με το δίκτυο της Vodafone είναι μικρή, αλλά αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον.

Βλέψεις στην Άμυνα

Η Vodafone εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασιών στον τομέα της Άμυνας, σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ως όμιλος και ως Ελλάδα «είμαστε σε πρώιμο στάδιο. Αναγνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχει μία ευκαιρία και βάζουμε μία άνω τελεία στο ζήτημα. Προς το τέλος της χρονιάς θα έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα. Σε αυτή τη φάση παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

Πηγή: skai.gr

