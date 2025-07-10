«Η φετινή Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε ένα χρονικό σημείο-ορόσημο για την Attica Bank», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας Ελένη Βρεττού, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή ανασκόπηση της πορείας μετασχηματισμού του οργανισμού. «Η τράπεζα αποτελεί πλέον έναν σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και κυρίως με καθαρή ταυτότητα ρόλου και αποστολή στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα».

Αναφέρθηκε στην ριζική αναδιάρθρωση που επιτεύχθηκε. «Φτάσαμε στη σημερινή εικόνα, στο νέο αυτό μοντέλο, μέσα από μια ριζική αναδιάρθρωση». Περιέγραψε τρεις καθοριστικές κινήσεις: «Τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα», «την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας ύψους 735 εκατ. ευρώ», και «την πλήρη εκκαθάριση του ισολογισμού από μη εξυπηρετούμενα δάνεια». Το αποτέλεσμα ήταν ένας δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο 2,9% και «η πιο δραστική πλήρης εξυγίανση που έχει ποτέ ολοκληρωθεί στην Ελλάδα».

«Το 2024 ήταν η χρονιά που η τράπεζα γύρισε οριστικά σελίδα», υπογράμμισε η κα Βρεττού. «Καταθέσεις 6,1 δισ. ευρώ, με τον Δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 54%», «Καθαρή πιστωτική επέκταση 952 εκατ. ευρώ» και «επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα 142,3 εκατ. ευρώ (+96%)». Τα δε κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν στα 43,8 εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2025, τα θετικά σημάδια ενισχύονται: «Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη σημειώνουν αύξηση 132% σε ετήσια βάση», ενώ «ο ετήσιος στόχος της καθαρής πιστωτικής επέκτασης πάνω από 1 δισ. ευρώ και των 2 δισ. ευρώ σε νέες εκταμιεύσεις έως το τέλος της χρονιάς είναι απόλυτα ορατός και επιτεύξιμος».

Αναφερόμενη στις δυσκολίες του παρελθόντος, υπενθύμισε: «Το 2024 η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα στην Τράπεζα μέσω της οριστικής εξυγίανσης». Όμως, «με κάθε βεβαιότητα έγινε αποφασιστικά και οριστικά». Και πρόσθεσε: «Η συγχώνευση με την Παγκρήτια μάς επέτρεψε να δημιουργήσουμε συνέργειες και ισχυρή παρουσία τόσο γεωγραφικά όσο και προϊοντικά».

Η κα Βρεττού εξέφρασε τις ευχαριστίες της στους μετόχους: «Οφείλω για ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους την Thrivest, το ΤΧΣ και το Υπερταμείο, τον ΕΦΚΑ, το ΤΜΕΔΕ, αλλά και ένα μεγάλο πλήθος ιδιωτών επενδυτών που πίστεψε στο σχέδιο μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διεθνή επιτυχία του Ιουνίου: «Φτάσαμε στον Ιούνιο του 2025, πετύχαμε ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο. Την πρώτη διεθνή πρεμιέρα της τράπεζας, με μια καινοτόμο συναλλαγή ταυτόχρονης έκδοσης υβριδικών ομολόγων που στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία», είπε μεταξύ άλλων.

Στο εσωτερικό μέτωπο: «Το 2025 αναδιαμορφώσαμε την εσωτερική μας οργάνωση», «μοιράσαμε από την κερδοφορία της τράπεζας και στους εργαζόμενους που συνεισέφεραν» και «επενδύσαμε στην εκπαίδευση, την υγεία και την ασφάλεια της ομάδας μας». Παράλληλα, «προχωρήσαμε στην ανανέωση και ενδυνάμωση του Διοικητικού μας Συμβουλίου», με εκλογή του κ. Ηροδότου ως προέδρου.

Στο προϊόν και την εμπειρία πελάτη: «Είμαστε η μόνη τράπεζα που δέχεται τον πελάτη χωρίς ραντεβού», «η μόνη τράπεζα που λειτουργεί ταμεία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας». Παρουσίασε λύσεις όπως το στεγαστικό «Σπίτι μου ΙΙ» και το κεφάλαιο κίνησης POS, καθώς και αμοιβαία κεφάλαια σε συνεργασία με την TRITON, την Alpha Trust και την 3Κ.

Η στρατηγική της τράπεζας είναι «η έμπρακτη στήριξη στην πραγματική οικονομία». Με πάνω από το 50% του χαρτοφυλακίου να τοποθετείται σε ενέργεια, υποδομές, τουρισμό και μεταποίηση.

Στο ESG: «Δημιουργήσαμε μια ειδική μονάδα βιωσιμότητας», ενώ «το μεγαλύτερο ποσοστό σε ελληνική εταιρία συμμετοχής γυναικών στην ανώτατη διοίκηση σήμερα ανέρχεται σε 50%». Η τράπεζα βραβεύτηκε για τη δράση της από το ΕΒΕΑ, με έμφαση στο πρόγραμμα «Kids Save Lives».

Με φόντο όλα τα παραπάνω, η κ Βρεττού ανακοίνωσε: «Σήμερα θα παρουσιάσουμε τη νέα μας επωνυμία και τη νέα μας εταιρική ταυτότητα». Και αποκάλυψε: «CrediaBank λοιπόν. Στον πυρήνα της CrediaBank, βρίσκεται ένας αέναος κύκλος συνεργασίας, εμπιστοσύνης, δέσμευσης στον άνθρωπο».

«Το νέο λογότυπο αποτυπώνει την ένωση των αναγκών των πελατών μας με τις χιλιάδες προοπτικές που τους προσφέρουμε και συμβολίζει έναν δεσμό εμπιστοσύνης», είπε, καταλήγοντας: «Δεσμευτήκαμε στο παρελθόν σε στόχους που έμοιαζαν ανέφικτοι. Σήμερα επαναδιατυπώνουμε τη δέσμευσή μας απέναντι σε όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

