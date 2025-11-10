JUMBO: Στο +8% η αύξηση των πωλήσεων στο 10μηνο του 2025

Ο Όμιλος JUMBO επιβεβαίωσε την αναπτυξιακή του δυναμική με διψήφια αύξηση των πωλήσεων τον Οκτώβριο, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, Ελλάδα και η Κύπρος συνέχισαν να εμφανίζουν ισχυρότερες επιδόσεις, στηρίζοντας ουσιαστικά τη συνολική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος παραμένουν οι πιο κρίσιμοι μήνες για το αποτέλεσμα του 2025.

Παράλληλα, η απόκτηση του εμπορικού κέντρου "Veso Mare" στην Πάτρα έναντι €10,8 εκατ. με αναμενόμενη διψήφια απόδοση από τον πρώτο χρόνο, σηματοδοτεί την εξέλιξη του επιχειρηματικού μοντέλου με έλεγχο των σημείων πώλησης, μείωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση των περιθωρίων μακροπρόθεσμα.

Αναλυτικότερα:

Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 , ο Όμιλος JUMBO κατέγραψε αύξηση πωλήσεων περίπου +13% .

, ο Όμιλος JUMBO κατέγραψε αύξηση πωλήσεων περίπου . Συνολικά, για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, οι πωλήσεις του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου +8%.

Η επίδοση του δικτύου πωλήσεων υποστηρίχθηκε από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και από τη βελτίωση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο αντίστοιχος μήνας του 2024, είχε επηρεαστεί αρνητικά από ελλείψεις αποθεμάτων λόγω του κλεισίματος της Διώρυγας του Σουέζ και τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που είχαν περιορίσει τη ζήτηση.

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, στα τέλη Οκτωβρίου ο Όμιλος JUMBO απέκτησε το 100% της εταιρείας «HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2» (ΗERALD 2), ιδιοκτήτρια του εμπορικού κέντρου «Veso Mare» στην Πάτρα. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 10.825.621 ευρώ. Η JUMBO ήδη λειτουργεί κατάστημα εντός του εμπορικού κέντρου, ενώ η απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου από την εν λόγω συναλλαγή εκτιμάται ότι θα είναι διψήφια ήδη από τον πρώτο χρόνο.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για την απόκτηση μισθωμένων καταστημάτων που ήδη λειτουργούν, ενισχύοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα, τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα

Τον Οκτώβριο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +17% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, για το 10μηνο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας –χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές– παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου +9,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Οκτώβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +15% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το 10μηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +9% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις του δικτύου στην Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος, κατά τον Οκτώβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +11% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία για το 10μηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τον Οκτώβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +2,5% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το 10μηνο του 2025, είναι αυξημένες κατά +5% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

