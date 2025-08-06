Αύξηση των πωλήσεων κατά 9% κατέγραψε ο Όμιλος Jumbo τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, για το σύνολο των αγορών όπου δραστηριοποιείται.

Κατά συνέπεια, στο επτάμηνο, για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης παρέμεινε σταθερός σε περίπου +8%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του Ομίλου και την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών αγορών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Ισραήλ, όπου οι δραστηριότητες των καταστημάτων του συνεργάτη franchisee που φέρουν το σήμα JUMBO, συνεχίζονται κανονικά, παρά τις προκλήσεις του γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Στη Ρουμανία, η προγραμματισμένη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ αποτελεί πρόκληση συνολικά για την αγορά λιανικής. Απόφαση της διοίκησης του Ομίλου είναι να διατηρήσει τις τιμές σε ανταγωνιστικά επίπεδα, απορροφώντας -στο βαθμό του εφικτού- τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

Ο Όμιλος JUMBO παραμένει σταθερός στη στρατηγική του για διαρκή ανάπτυξη, διασφαλίζοντας αξία για τους μετόχους και τον καταναλωτή.

Διανομή Μερίσματος- Εταιρικές Ενέργειες

Στις 24 Ιουλίου 2025 καταβλήθηκε στους μετόχους το μέρισμα ύψους 68 εκατ.Ευρώ, όπως είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 09ης Ιουλίου 2025.

Από την αρχή του έτους, η JUMBO έχει διανείμει στους μετόχους συνολικά 131,5 εκατ. Ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση για σταθερή ανταμοιβή των μετόχων-συνεταίρων της όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Στις 04 Αυγούστου 2025, ολοκληρώθηκε η ακύρωση και διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών 1.694.198 ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης διαχείρισης των ιδίων μετοχών.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα

Ελλάδα

Τον Ιούλιο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +10% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, για το επτάμηνο του έτους 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας –χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές– παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου +9% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Ιούλιο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +13% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το επτάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +8% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Βουλγαρία, κατά τον Ιούλιο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +2% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία για το επτάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά +2% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν αύξηση της τάξης του +7% περίπου τον Ιούλιο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το επτάμηνο του 2025, είναι αυξημένες κατά +7% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

