Στις αρχές του 2023, ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Alex Karp, ανακοίνωσε δημοσίως ότι η εταιρεία διαθέτει ένα νέο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται «υπό ανάπτυξη».

Οι μηχανικοί της Palantir έμειναν άναυδοι. Δεν κατασκεύαζαν κανένα τέτοιο προϊόν. Αλλά ο Karp αναγνώρισε πού πήγαινε ο κόσμος και, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, έβαλε την Palantir στο επίκεντρο της τελευταίας τάσης που αναδιαμορφώνει την παγκόσμια οικονομία. Οι μηχανικοί του, υπέθεσε, θα έβρισκαν τρόπο να το κατασκευάσουν. Και όντως το έκαναν.

Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι μία από μια σειρά αποφάσεων της Palantir που έχουν τοποθετήσει την εταιρεία σήμερα ως παίκτη με σημαντική ισχύ στην κυβέρνηση Τραμπ, αναπόσπαστο εργαλείο για την εθνική ασφάλεια και την πιο ακριβή μετοχή στον S&P 500, σημειώνει η Wall Street Journal. Τη Δευτέρα, ανακοίνωσε τα καλύτερα κέρδη της ιστορίας της με έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο, αύξηση 53% στα κέρδη από τα κυβερνητικά συμβόλαια των ΗΠΑ και συνολικά κλεισμένα συμβόλαια αξίας 2,3 δισ. δολαρίων.

Η μετοχή της, η οποία έχει ήδη σημειώσει ρεκόρ και έχει αυξηθεί περισσότερο από 600% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, εκτινάχθηκε κατά 7,9% την Τρίτη.

«Κλώνος» του Τραμπ

Η μεταμόρφωση της εταιρείας από ένα απλό μέλος της Silicon Valley σε κυβερνητικό εργολάβο την έχει απογειώσει. Ορισμένες από τις πρόσφατες και μελλοντικές συμφωνίες της κινούνται στα όρια αυτού που ακόμη και ορισμένοι από τους νυν και πρώην υπαλλήλους της εταιρείας θεωρούν παραβίαση των ηθικών εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης και των ηθικών χρήσεων του λογισμικού από την κυβέρνηση - και η Palantir δεν απολογείται.

Καθώς ανέβαινε, η ηγεσία της Palantir υιοθέτησε μια προσωπικότητα που δεν διαφέρει από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ: χλευάζει τους επικριτές της, κατακεραυνώνει τα μέσα ενημέρωσης και δείχνει περιφρόνηση για τους αποχωρήσαντες υπαλλήλους που έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τις πρόσφατες πρακτικές της Palantir.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι πρώην εργαζόμενοι δήλωσαν ότι θεωρούσαν τη βοήθεια της εταιρείας στην επιθετική επιβολή της μετανάστευσης του Τραμπ ως δυνητική διάβρωση των πολιτικών της ίδιας της εταιρείας για τις πολιτικές των πολιτικών ελευθεριών.

«Λυπούμαστε που οι εχθροί μας είναι απογοητευμένοι, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη τρίμηνα που θα απογοητευτούν και εργαζόμαστε και γι' αυτό», δήλωσε ο Karp τη Δευτέρα σε μια κλήση με τους επενδυτές. Συνέστησε στην αφοσιωμένη βάση των μεμονωμένων επενδυτών της Palantir να «σταματήσει να μιλάει σε όλους τους haters, υποφέρουν».

Η εταιρεία έχει ακολουθήσει παρόμοια προσέγγιση και στο εξωτερικό, όπου αποκομίζει περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της. Την περασμένη εβδομάδα, αφού η Palantir δέχθηκε ερωτήματα από γερμανικά μέσα ενημέρωσης, εξέδωσε ανακοίνωση στα γερμανικά, με την οποία κατακεραύνωσε τους δημοσιογράφους για «μεροληπτικές ερωτήσεις» που βασίζονται σε άγνοια.

Η Palantir κατασκευάζει λογισμικό διαχείρισης δεδομένων που μπορεί να συγκεντρώσει και να αναλύσει μεγάλα και διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Η πλατφόρμα της μπορεί να βοηθήσει τους στρατιώτες να προσδιορίσουν τις θέσεις των εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τους ναυτικούς να παρακολουθούν τα εξαρτήματα των πλοίων, τους αξιωματούχους μετανάστευσης να βρίσκουν μη εξουσιοδοτημένους μετανάστες ή τους αξιωματούχους υγείας να επεξεργάζονται και να παρακολουθούν τις εγκρίσεις φαρμάκων.

Από την ίδρυσή της μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου από τον Karp και τον Peter Thiel - έναν κρίσιμο υποστηρικτή της πρώτης προεδρικής εκστρατείας του Tραμπ και μακροχρόνιο σύμμαχο του αντιπροέδρου JD Vance - η εταιρεία έχει τοποθετήσει την κυβέρνηση, και ιδίως τον αμερικανικό μηχανισμό εθνικής ασφάλειας, ως τον σημαντικότερο πελάτη της.

Σύμφωνα με αυτό, ακολούθησε το παράδειγμα της διοίκησης Τραμπ, συμμετέχοντας δυνατά στην ατζέντα του προέδρου «Πρώτα η Αμερική», παρέχοντας λογισμικό που χρησιμοποιείται στην απέλαση μεταναστών, ενισχύοντας τη μεταποίηση και τη ναυπηγική βιομηχανία, κάνοντας μια προσφορά για την κατασκευή της σχεδιαζόμενης αντιπυραυλικής ασπίδας που ονομάζεται Golden Dome και κυνηγώντας συμφωνίες τεχνητής νοημοσύνης στις χώρες του Κόλπου.

Σε μια σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ευχαρίστησε τους ηγέτες της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής τεχνολογίας της Palantir, Shyam Sankar. «Αγοράζουμε πολλά πράγματα από την Palantir», δήλωσε ο Τραμπ.

Η Palantir έλαβε περισσότερα από 322 εκατομμύρια δολάρια από κυβερνητικά συμβόλαια κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2025, μια αύξηση 12% σε σχέση με την ίδια περίοδο δύο χρόνια νωρίτερα. Οι κυβερνητικές νίκες παρακολουθούν τη σταθερή πρόοδο της εταιρείας από την ίδια περίοδο του 2019, στην πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν οι ομοσπονδιακές συμβάσεις αντιπροσώπευαν μόλις περίπου 89 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

