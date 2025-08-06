Ενισχύθηκαν οι επιδόσεις του ΟΤΕ στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ το Β’ τρίμηνο του 2025 αυξήθηκαν ελαφρώς (+0,3%) στα €913,3 εκατ., καθώς η αύξηση που σημειώθηκε στην Ελλάδα αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στις δραστηριότητες στην Ρουμανία.

Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,1%, καθώς η θετική δυναμική στην κινητή, τις υπηρεσίες τηλεόρασης, τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα έργα ICT αντιστάθμισε την πτώση στις υπηρεσίες χονδρικής και στα έσοδα από συσκευές.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων, και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €566,0 εκατ. στο τρίμηνο, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα (-0,2%) σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με την πορεία των εσόδων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) του Ομίλου ανήλθε σε €328,6 εκατ., αυξημένο κατά 0,6%, αντικατοπτρίζοντας την ανάπτυξη κατά 2,0% στην Ελλάδα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €145,8 εκατ., μειωμένα κατά 14,8% σε σύγκριση με €171,1 εκατ. ένα χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης κατά 24,7% των αποσβέσεων από τη ζημιά αποτίμησης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά €40,0 εκατ. σχετιζόμενη με την TELEKOM ROMANIA MOBILE, που αναγνωρίστηκε το Β’ τρίμηνο του 2025.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €175,7 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2025, αυξημένες κατά 12,6% από το Β’ τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου FTTH. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €169,9 εκατ. και €5,8 εκατ. αντίστοιχα.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €155,1 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με €121,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2024, καθώς ο χαμηλότερος φόρος εισοδήματος στο τρίμηνο αντιστάθμισε τις υψηλότερες επενδύσεις. Ο Όμιλος κατέγραψε χαμηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος κατά το τρίμηνο, κυρίως λόγω της επιστροφής προκαταβολής φόρου ύψους €62,7 εκατ. από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, κατόπιν της απορρόφησης της θυγατρικής Cosmote από τον ΟΤΕ στις αρχές του 2024. Το ποσό αυτό θα αντισταθμιστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 μέσω των αντίστοιχων πληρωμών φόρου εισοδήματος από τον ΟΤΕ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2025 διαμορφώθηκε σε €449,1 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Η επόμενη σημαντική αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026 (Ομόλογο €500 εκατ., 0,875%).



Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Πετύχαμε ακόμη ένα τρίμηνο ισχυρών επιδόσεων, υλοποιώντας με συνέπεια τη στρατηγική μας που στηρίζεται σε ισχυρά θεμέλια. Στην Ελλάδα, διατηρούμε τη δυναμική μας και συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις οικονομικές μας επιδόσεις. Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας ενισχύθηκε περαιτέρω στο τρίμηνο, καταγράφοντας σημαντική ανάπτυξη και εδραιώνοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην αγορά.

Ο τομέας της λιανικής σταθερής επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης και της σταθερής ζήτησης για FTTH. Η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών προχωρά σύμφωνα με το πλάνο μας, ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η σταθερή αύξηση της συνδρομητικής μας βάσης και η αύξηση της διείσδυσης.

Στη Ρουμανία, λάβαμε έγκριση από τις αρχές για την πώληση της Telekom Romania Mobile. Εκτιμούμε ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί άμεσα. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του ΟΤΕ για τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου του και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους μέσα από την ενίσχυση των ετήσιων ελεύθερων ταμειακών ροών. Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της κερδοφορίας μας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με μακρά εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο κορυφαίων υπηρεσιών και με τη στήριξη του Ομίλου TELEKOM, διαθέτουμε όλα τα εχέγγυα για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας».

Προοπτικές

Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας και εντεινόμενου ανταγωνισμού, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να αξιοποιεί το ισχυρό ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, για να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά και να υλοποιήσει το στρατηγικό του πλάνο. Η Εταιρεία διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να πετύχει τους στόχους της, χάρη στις διαρκείς επενδύσεις σε κορυφαία δίκτυα, την αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο και ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σε σταθερή, κινητή, ευρυζωνικότητα, τηλεόραση και συνδυαστικά πακέτα.

Ο ΟΤΕ παραμένει προσηλωμένος στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και ψηφιακών δυνατοτήτων που προσφέρουν αξία στους πελάτες και την κοινωνία. Έως το τέλος του 2025, στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις επιβεβαιώνοντας πως διαθέτει μακράν το μεγαλύτερο δίκτυο, και να επεκτείνει περαιτέρω την κάλυψη του δικτύου 5G Stand-Alone (SA), διατηρώντας το ξεκάθαρο προβάδισμά του και στα δίκτυα κινητής. Με δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, κορυφαία δίκτυα και έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τους πελάτες του και την οικονομία.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυναμική της αγοράς στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία για το υπόλοιπο του έτους. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύονται από τα κουπόνια FTTH και το λανσάρισμα της νέας λύσης FWA. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών τηλεόρασης συνεχίζεται, υποστηριζόμενη από τη συμφωνία αμοιβαίας διάθεσης αθλητικού περιεχομένου με τη NOVA και από τον νέο νόμο κατά της πειρατείας.

Στην κινητή, η ισχυρή πελατειακή βάση, οι πρωτοβουλίες για τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, καθώς και οι πρωτοβουλίες στην καρτοκινητή υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ στα συμβόλαια συνεχίζεται η θετική δυναμική. Στον τομέα ICT, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επωφελείται από την αυξανόμενη ψηφιακοποίηση της χώρας, ενώ στις υπηρεσίες χονδρικής, παρά τις προκλήσεις, οι συμφωνίες χονδρικής FTTH διευκολύνουν τη μετάβαση σε υπηρεσίες οπτικών ινών και την αξιοποίηση των επενδύσεων.

Στη Ρουμανία, άνοιξε ο δρόμος για την ολοκλήρωση της πώλησης της TKRM, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την προτεινόμενη συναλλαγή με τη Digi και τη Vodafone Romania. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση οριστικοποίησης των σχετικών εγγράφων μεταξύ των μερών, καθώς και της έγκρισης από την ANCOM (Εθνική Διοικητική και Ελεγκτική Αρχή Τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας) για συγκεκριμένα ζητήματα, και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2025.

Στόχοι 2025

Οι στόχοι 2025 παραμένουν αμετάβλητοι μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile:

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF): Ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει για το 2025 ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €460 εκατ. περίπου, συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου ταμειακού ελλείμματος της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM) για όλο το 2025.

Επενδύσεις (CAPEX): Οι επενδύσεις του Ομίλου για το 2025 αναμένεται να κυμανθούν από €610 εκατ. έως €620 εκατ., καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH.

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL): O OTE εκτιμά ότι το EBITDA στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά περίπου 2%, καθώς αναμένει ισχυρές επιδόσεις στις κύριες υπηρεσίες (κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεόραση), σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε διάφορους τομείς.

Αμοιβές προς τους μετόχους για το 2025

Ο ΟΤΕ προτίθεται να διανείμει το 98% περίπου των αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2025, ύψους €460 εκατ. περίπου. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2025 θα ανέλθει σε €451 εκατ. και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €298 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €153 εκατ. περίπου. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,7216, ενώ το τελικό μέρισμα ύψους €0,7415 ανά μετοχή—προσαυξημένο με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος—καταβλήθηκε στις 9 Ιουλίου 2025.

Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για το 2025 ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2025 και είναι σε εξέλιξη. Μέχρι σήμερα, ο ΟΤΕ έχει προβεί σε επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους €82,2 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από την πώληση της Telekom Romania Mobile θα διανεμηθούν στους μετόχους μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

FTTH

Ο ΟΤΕ συνέχισε να σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη στην πελατειακή βάση του FTTH καταγράφοντας ακόμα ένα ρεκόρ, με 40 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο. Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής για ταχεία μετάβαση των πελατών σε υποδομή FTTH, υποστηριζόμενη και από τις κρατικές επιδοτήσεις. Οι συνδρομητές FTTH ανέρχονται σε 470 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 20% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων.

Παρόλο που η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, υπάρχει αρκετό περιθώριο για μελλοντική ανάπτυξη. To ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH έχει ήδη φτάσει το 46%, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας.

Ενισχύοντας την ηγετική του θέση στην αγορά, ο OTE παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος υποδομών οπτικής ίνας στην Ελλάδα. Στο τέλος Ιουνίου 2025, περίπου 1,9 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των συνολικών εγκατεστημένων γραμμών FTTH στην Ελλάδα. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επεκτείνει την κάλυψη FTTH ώστε να φτάσει σε περίπου 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025 και σε περίπου 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το 2027, με στόχο να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, αλλά και να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά του πλάνα.

Στο τέλος Ιουνίου 2025, η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 31%, καταγράφοντας αύξηση από 24% ένα χρόνο πριν. Από το σύνολο των 470 χιλιάδων συνδρομητών FTTH, το 84% χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ. Επιπλέον, το 46% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βασίζονται στις υποδομές του ΟΤΕ, συγκριτικά με 37% ένα χρόνο πριν, αύξηση που οφείλεται και στις συμφωνίες εκπτώσεων όγκου στην αγορά χονδρικής FTTH μεταξύ βασικών παρόχων της αγοράς, που συνάφθηκαν το προηγούμενο έτος.

Κουπόνια επιδότησης

Η πρώτη φάση των προγραμμάτων επιδότησης FTTH είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει 200 χιλιάδες κουπόνια για σύνδεση οπτικών ινών (Gigabit Voucher). Τα εν λόγω προγράμματα επιδοτήσεων αναμένεται να αυξήσουν τη διείσδυση της οπτικής ίνας και να συμβάλλουν στην αξιοποίηση της υποδομής του ΟΤΕ. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία καταγράφει έναν σταθερά αυξανόμενο αριθμό κουπονιών που εξαργυρώνονται από τους πελάτες της.

Καθώς η υιοθέτηση του FTTH οδηγεί σε βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, μικρότερη απώλεια συνδρομητών, καθώς και σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η γρήγορη επέκταση της πελατειακής βάσης FTTH αποτελεί πυλώνα για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA)

Στις αρχές του 2025, αξιοποιώντας το δίκτυο 5G και την προηγμένη τεχνολογική δυνατότητα του Network Slicing που παρέχει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), ο ΟΤΕ λάνσαρε υπηρεσίες FWA (το COSMOTE 5G WiFi), μια αξιόπιστη λύση σταθερής για περιοχές όπου η υποδομή των οπτικών ινών δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Η πρόσφατη προσθήκη υπηρεσιών φωνής έχει ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της υπηρεσίας.

Έως σήμερα την υπηρεσία έχουν υιοθετήσει πάνω από 19 χιλιάδες πελάτες, ενώ κερδίζει συνεχώς έδαφος, ειδικά κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, όπου η ζήτηση για αξιόπιστη συνδεσιμότητα στις απομακρυσμένες περιοχές κορυφώνεται. Ως αποτέλεσμα της επιτυχίας του FWA, οι καθαρές προσθήκες ευρυζωνικών συνδέσεων επέστρεψαν σε θετικό πρόσημο το τρίμηνο (+6 χιλιάδες), αντιστρέφοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων και ανεβάζοντας το σύνολο των συνδρομητών ευρυζωνικών συνδέσεων συνολικά σε 2,4 εκατ.

Υπηρεσίες Τηλεόρασης

Η Εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί τα οφέλη από τη συμφωνία αμοιβαίας διάθεσης αθλητικού περιεχομένου ΟΤΕ-ΝΟVΑ. Ως αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες τηλεόρασης συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με την πελατειακή βάση να φτάνει στο τέλος Ιουνίου τις 735 χιλ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,1%.

Η εταιρεία συνεχίζει να ωφελείται από τις συνεχιζόμενες προσθήκες πελατών και την αύξηση του μέσου εσόδου ανά πελάτη, καθώς οι συνδρομητές απολαμβάνουν το πλήρες μενού του συνδυασμένου αθλητικού περιεχομένου. To 2025 ψηφίστηκε ο νόμος κατά της πειρατείας, ένα σημαντικό βήμα που διευκολύνει τη μετάβαση σε νόμιμες υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ΟΤΕ στην αγορά.

Κινητή

Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των πελατών συμβολαίου, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Η στοχευμένη υλοποίηση της στρατηγικής μετάβασης πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου αξιοποιώντας την υπεροχή του δικτύου και την προσφορά ελκυστικών υπηρεσιών, συνεχίζει να αποδίδει καρπούς.

Στο τρίμηνο, η εταιρεία προσέλκυσε 46 χιλιάδες πελάτες συμβολαίου, αυξάνοντας τη συνδρομητική βάση σε 2,9 εκατ., που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 5,8%. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα τόσο προσθήκης νέων πελατών, όσο και της μετάβασης πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν πλέον το 59% της συνολικής συνδρομητικής βάσης κινητής, από 61% ένα χρόνο πριν, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε συμβόλαια.

Συνεπής με τη στρατηγική της, η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση του δικτύου κινητής. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) το 70%. Το δίκτυο νέας γενιάς 5G Stand-Alone (SA) θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία πελάτη, παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία στις επικοινωνίες και, σταδιακά, ακόμα υψηλότερη ταχύτητα download και upload, εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency), και βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους.

Ο ΟΤΕ παραμένει ο μοναδικός πάροχος στην Ελλάδα που διαθέτει εμπορικά δίκτυο 5G Stand-Alone, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως πρωτοπόρου στην παροχή προηγμένης συνδεσιμότητας.

Το δίκτυο του ΟΤΕ αναγνωρίστηκε για ένατη συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» στα Speedtest AwardsTM της Ookla® και ως «Best in Test» από την umlaut για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά. Οι διαρκείς διακρίσεις αποδεικνύουν την ποιότητα, καθώς και την αξιοπιστία της υποδομής του ΟΤΕ, που υποστηρίζεται από συνεχείς στρατηγικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν σταθερά την πιστότητα των πελατών και οδηγούν την αύξηση των εσόδων, επιτρέποντας στον ΟΤΕ να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό.

Τα συνολικά έσοδα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν σε €855,1 εκατ. στο Β’ τρίμηνο του 2025, χάρη στη συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών κινητής, τηλεόρασης, ευρυζωνικότητας και ICT, τα οποία αντιστάθμισαν την πτώση στα έσοδα χονδρικής και συσκευών.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής στην Ελλάδα επέστρεψαν σε θετική τροχιά σημειώνοντας αύξηση 0,6% μετά από αρκετά τρίμηνα πτώσης ή στασιμότητας. Η συνεχιζόμενη ισχυρή δυναμική στην τηλεόραση, ο θετικός αντίκτυπος από το Gigabit Voucher για συνδέσεις FTTH, σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της υποδομής FTTH, καθώς και η υπηρεσία FWA που λανσαρίστηκε στις αρχές του έτους, υποστηρίζουν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 3,2% στο Β’ τρίμηνο του 2025 καταγράφοντας σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης και ενισχύοντας τη δυναμική ανοδική πορεία του τομέα. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην κινητή αντανακλά κυρίως τη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, καθώς και τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας.

Το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό πελατών καρτοκινητής, παρέχει μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει τροποποιήσει το πορτφόλιο υπηρεσιών καρτοκινητής στα φυσικά της κανάλια, διαθέτοντας προτάσεις μεγαλύτερης αξίας, που αναμένεται να υποστηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη της κινητής. Η εν λόγω πρωτοβουλία αναμένεται να ενισχύσει το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU), ενώ ταυτόχρονα να διευκολύνει τη σταδιακή μετακίνηση των πελατών σε υπηρεσίες συμβολαίου.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν μείωση 3,3% στο τρίμηνο, λόγω των χαμηλότερων εσόδων από διεθνή κίνηση χαμηλού περιθωρίου κέρδους, και της αναμενόμενης πτώσης στις εγχώριες ροές χονδρικής, που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων. Η συμφωνία στην αγορά χονδρικής FTTH θα επιτρέψει στον ΟΤΕ να μετριάσει τον αρνητικό αντίκτυπο.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,5% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα κυρίως από την ισχυρή δυναμική στην αγορά του ICT. Ειδικότερα, τα έσοδα από system solutions σημείωσαν αύξηση 17,1% στο τρίμηνο. Ο ΟΤΕ έχει αναλάβει αρκετά έργα, για την παροχή, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών υποδομών δικτύου, συστημάτων ERP, υποδομής οπτικών ινών, ψηφιοποίησης αρχείων και μετασχηματισμού δημόσιων υπηρεσιών. Μαζί με εξειδικευμένους συνεργάτες, ο ΟΤΕ υλοποίησε πρόσφατα τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, ένα πολύ σημαντικό έργο για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας της Ελλάδας.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,0% στο τρίμηνο, στα €333,2 εκατ. ενισχύοντας περαιτέρω τις θετικές τάσεις των προηγούμενων τριμήνων, ενώ το περιθώριο ανήλθε σε 39,0% από 38,6% ένα χρόνο πριν. Επιπλέον της αύξησης εσόδων, οι εξοικονομήσεις κατά το τρίμηνο σε ορισμένους τομείς, ιδιαίτερα στο κόστος προσωπικού, αντιστάθμισαν ορισμένες αυξήσεις εξόδων, υποστηρίζοντας τη βελτίωση του περιθωρίου προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 40 μονάδες βάσης και την επίτευξη του στόχου EBITDA.

Ρουμανία

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile (TKRM) διαμορφώθηκαν σε €61,4 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 7,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης στο κομμάτι των υπηρεσιών συμβολαίου.

Η εταιρεία συνέχισε να αυξάνει τους συνδρομητές συμβολαίου στο τρίμηνο, κατά 1,4% σε σχέση με πέρυσι, σε περίπου 2 εκατομμύρια. Οι συνολικές καθαρές προσθήκες πελατών στο τρίμηνο ανήλθαν σε 6 χιλιάδες.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην TKRM ήταν αρνητικό στο τρίμηνο (€4,6 εκατ.) και επηρεάστηκε κυρίως από τη συνεχιζόμενη πίεση στα έσοδα.

Γεγονότα τριμήνου

Νέα εμπορική ταυτότητα – COSMOTE TELEKOM

Στις 24 Απριλίου 2025, ο ΟΤΕ λάνσαρε τη νέα εμπορική επωνυμία, «COSMOTE TELEKOM». Με την ένταξή του στο οικοσύστημα της παγκόσμιας μάρκας TELEKOM, ο ΟΤΕ εδραιώνει τη θέση του ως μέλος ενός παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού ομίλου με ισχυρή παρουσία σε Ευρώπη και Αμερική με μεγάλη δύναμη και οικονομίες κλίμακας.

Παράλληλα, αποκτά διεθνές αποτύπωμα, που δημιουργεί πρόσθετη αξία για τους πελάτες του, τους ανθρώπους του και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ τον διαφοροποιεί ακόμα περισσότερο από τον ανταγωνισμό. Η στρατηγική απόφαση για ένωση δυνάμεων των δύο μαρκών σηματοδοτεί μια νέα εποχή δυνατοτήτων.

Έγκριση σχεδίου διάσπασης με απόσχιση του κλάδου παθητικών υποδομών κινητής

Στις 23 Ιουνίου 2025, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. ενέκρινε το Σχέδιο Διάσπασης με απόσχιση του αυτοτελούς κλάδου δραστηριότητας παθητικών υποδομών κινητής της OTE A.E. και εισφορά του σε συσταθησόμενη ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο τον ΟΤΕ σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.3, 59-74 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018, και τα άρθρα 47 – 51 και 56 – 59 Ν. 5162/2024, με ημερομηνία λογιστικής κατάστασης την 31.12.2024. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τον ορισμό εκπροσώπου της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής Πράξης διάσπασης και σύστασης της νέας εταιρείας.

Μέρισμα

Στις 23 Ιουνίου 2025, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. ενέκρινε τη διανομή μερίσματος €0,7216 ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος που καταβλήθηκε στις 9 Ιουλίου 2025, διαμορφώθηκε στο μικτό ποσό των €0,7415 ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχούσε στις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Την 28 Φεβρουαρίου 2025 ξεκίνησε ο δεύτερος χρόνος του ‘’Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών 2024-2026’’. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου η Εταιρεία απέκτησε 2.874.155 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €16,39 ανά μετοχή.

Στις 23 Ιουνίου 2025, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., ενέκρινε την ακύρωση 8.840.446 ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό €25.018.462,18, (το οποίο ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού των ανωτέρω ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας, δηλαδή Ευρώ 2,83) και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 03/06/2024 έως 30/04/2025, με μέση τιμή αγοράς €14,83 ανά μετοχή. Κατόπιν ενημέρωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι εν λόγω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) την 22α Ιουλίου 2025, οπότε και έπαψε η διαπραγμάτευση αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Στις 23 Ιουνίου 2025, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., ενέκρινε νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διετούς διάρκειας, στο πλαίσιο: α) της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους και προς υλοποίηση μέρους αυτής και β) του προγράμματος κινήτρου OTE Shares Award, μέχρι ποσοστού 10% των μετοχών της Εταιρείας, σε ένα εύρος τιμών που θα κυμαίνεται από €1 έως €30 (εφεξής ‘’SBB 2026-2028’’), για χρονικό διάστημα 24 μηνών με ισχύ από τις 12-01-2026, με σκοπό α) την ακύρωσή τους και β) τη διάθεσή τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας.

Μεταγενέστερα γεγονότα

Έγκριση πώλησης της Telekom Romania Mobile Communications από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας

Στις 29 Ιουλίου 2025 η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας (RCC) ενέκρινε την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications(«TKRM»), μέσω συναλλαγής δύο βημάτων, η οποία περιλαμβάνει:

Την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της TKRM στη Digi, συμπεριλαμβανομένων του τομέα πελατών καρτοκινητής, ορισμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και μέρους των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Την πώληση των μετοχών της TKRM (που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της TKRM εξαιρουμένων 7 μετοχών της S.N. Radiocomunicații) που κατέχει ο ΟΤΕ, εξαιρουμένων των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, στη Vodafone Romania.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση οριστικοποίησης των σχετικών εγγράφων μεταξύ των μερών, καθώς και της έγκρισης από την ANCOM (Ρυθμιστική Αρχή Ρουμανίας) για συγκεκριμένα ζητήματα, και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2025.

Έκδοση νέου ομολόγου

Στις 3 Ιουλίου 2025, η ΟΤΕ PLC εξέδωσε ομόλογο ποσού €60 εκατ. λήξεως Οκτωβρίου 2025, με απόδοση 2,394% ετησίως, το οποίο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ.



