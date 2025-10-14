Η JPMorgan αύξησε την Τρίτη τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους για ολόκληρο το έτος, μετά την ισχυρή απόδοση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των συναλλαγών και των επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών, που την βοήθησαν να ξεπεράσει τις προσδοκίες για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Η οικονομική ανθεκτικότητα, παρά τους κινδύνους του εμπορικού πολέμου και τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, ώθησε τις εταιρείες να συνάψουν μεγάλες συμφωνίες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο έκδοσης μετοχών, ενισχύοντας τις επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες σε ολόκληρη τη Wall Street, σημειώνει το Reuters.

Η JPMorgan ανακοίνωσε καθαρά έσοδα ύψους 14,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 12% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους και περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια περισσότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.

Τα έσοδα από τον τομέα επενδυτικής τραπεζικής της JPMorgan αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι συναλλαγές πελατών αυξήθηκαν κατά 25%, φτάνοντας τα 8,94 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η αμερικανική οικονομία παρέμεινε ανθεκτική κατά τη διάρκεια του τριμήνου», δήλωσε ο Τζέιμι Ντίμον, Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase, σε ανακοίνωση που συνοδεύει τα αποτελέσματα.

Tα στελέχη της τράπεζας εκμεταλλεύτηκαν την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των πελατών τους, καθώς οι αγορές μετοχών έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

