Η Citigroup ανακοίνωσε την Τρίτη υψηλότερα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο, με κάθε τμήμα να σημειώνει ρεκόρ εσόδων.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα σε σύγκριση με τις προσδοκίες της Wall Street, βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG:
Κέρδη ανά μετοχή: Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 23% σε 1,86 δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της χρέωσης υπεραξίας της Banamex.
Έσοδα: 22,09 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 21,09 δισεκατομμυρίων που αναμένονταν.
Οι μετοχές της τράπεζας κινούνται ανοδικά περίπου 1% στις προ-συνεδριακές συναλλαγές της Wall Street την Τρίτη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Τα καθαρά κέρδη της Citi αυξήθηκαν κατά 15% σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια από το προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9%, καθώς κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σημείωσε ρεκόρ. Ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία του, με αύξηση των εσόδων κατά 7%. Τα έσοδα από τις τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 34%, ενώ ο τομέας των αγορών σημείωσε το καλύτερο τρίτο τρίμηνο, με αύξηση των εσόδων κατά 15%.
«Οι επενδύσεις σε νέα προϊόντα, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν την καινοτομία και τη βελτίωση των δυνατοτήτων σε ολόκληρο το franchise», δήλωσε η Jane Fraser, CEO της Citigroup, σε σχετική ανακοίνωση. «Η αδιάκοπη εφαρμογή της στρατηγικής μας αποφέρει ισχυρότερες επιχειρηματικές επιδόσεις κάθε τρίμηνο και βελτιώνει τις αποδόσεις μας», πρόσθεσε.
