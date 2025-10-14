Η Citigroup ανακοίνωσε την Τρίτη υψηλότερα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο, με κάθε τμήμα να σημειώνει ρεκόρ εσόδων.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα σε σύγκριση με τις προσδοκίες της Wall Street, βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG:

Κέρδη ανά μετοχή: Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 23% σε 1,86 δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της χρέωσης υπεραξίας της Banamex.

Έσοδα: 22,09 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 21,09 δισεκατομμυρίων που αναμένονταν.

Οι μετοχές της τράπεζας κινούνται ανοδικά περίπου 1% στις προ-συνεδριακές συναλλαγές της Wall Street την Τρίτη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τα καθαρά κέρδη της Citi αυξήθηκαν κατά 15% σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια από το προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9%, καθώς κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σημείωσε ρεκόρ. Ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία του, με αύξηση των εσόδων κατά 7%. Τα έσοδα από τις τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 34%, ενώ ο τομέας των αγορών σημείωσε το καλύτερο τρίτο τρίμηνο, με αύξηση των εσόδων κατά 15%.

«Οι επενδύσεις σε νέα προϊόντα, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν την καινοτομία και τη βελτίωση των δυνατοτήτων σε ολόκληρο το franchise», δήλωσε η Jane Fraser, CEO της Citigroup, σε σχετική ανακοίνωση. «Η αδιάκοπη εφαρμογή της στρατηγικής μας αποφέρει ισχυρότερες επιχειρηματικές επιδόσεις κάθε τρίμηνο και βελτιώνει τις αποδόσεις μας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.