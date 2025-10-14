Η Goldman Sachs ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου την Τρίτη, καθώς η ανάκαμψη των αγορών ενίσχυσε τα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.

Η πρόβλεψη της τράπεζας για μια εξαιρετική χρονιά για τις συναλλαγές έχει υλοποιηθεί, καθώς οι εταιρείες αναβιώνουν τα σχέδια τους για συγχωνεύσεις και εξαγορές, σημειώνει το Reuters.

Οι αμοιβές της Goldman από επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 42% σε 2,66 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου σε σχέση με πέρυσι. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 14,3%, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση που συνέταξε η LSEG.

Ένας διευθυντής της Goldman δήλωσε ότι η εταιρεία παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για ανακοινωμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων από την αρχή του έτους, 220 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή της.

Παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Electronic Arts EA.O για την πώληση της εταιρείας ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα κονσόρτσιουμ ιδιωτικών εταιρειών επενδυτικών κεφαλαίων και του Δημόσιου Επενδυτικού Ταμείου της Σαουδικής Αραβίας φέτος, καθώς και στην Holcim για την απόσχιση της βορειοαμερικανικής της επιχείρησης Amrize, η οποία σήμερα αποτιμάται σε 26 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Goldman παρείχε επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Fifth Third Bancorp, η οποία συμφώνησε αυτό το μήνα να αγοράσει την Comerica σε μια συμφωνία ύψους 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία της ένατης μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην άνοδο κατά 60% των αμοιβών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ αυξήθηκαν επίσης οι αμοιβές αναδοχής χρέους και μετοχών.

«Τα αποτελέσματα αυτού του τριμήνου αντικατοπτρίζουν τη δύναμη της πελατειακής μας βάσης και την εστίασή μας στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων σε ένα βελτιωμένο περιβάλλον αγοράς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος David Solomon σε ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

