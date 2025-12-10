Ιταλία: Η Αmazon Italia θα καταβάλει 723 εκατ. ευρώ στο δημόσιο

Βάσει συμφωνίας που υπέγραψαν η Ιταλική Υπηρεσία Φοροεισπράξεων και αμερικανικός κολοσσός Αmazon Italia, που πρόκειται να καταβάλει, συνολικά, στα ταμεία του ιταλικού δημοσίου, 723 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται 212 εκατομμύρια ευρώ τα οποία κατέβαλαν, τις περασμένες ημέρες, η Amazon Logistica και η Amazon Italia Transport. Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, «ο αμερικανικός κολοσσός θα πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό, μετά από έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου, στην οποία συνεργάσθηκε και η Οικονομική Αστυνομία της χώρας, η οποία πραγματοποίησε εφόδους και προχώρησε σε κατασχέσεις αποδεικτικών στοιχείων.

Αρχικά, η εισαγγελία της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχε ζητήσει την καταβολή τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, με αναφορά σε φορολογική απάτη, όπως γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου Il Giorno. Η έρευνα είχε ξεκινήσει το 2021, μετά από ελέγχους ρουτίνας, οι οποίοι στη συνέχεια επικεντρώθηκαν στην καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας και των προβλεπόμενων τελωνειακών δασμών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

