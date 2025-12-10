Ποσό ρεκόρ 732 εκατ. ευρώ επενδύθηκε σε περισσότερες από 90 ελληνικές startups - Οι 10 μεγαλύτερες σε άντληση κεφαλαίων

Η ελληνική startup σκηνή το 2025 παρουσιάζει ισχυρή δυναμική και σαφή σημάδια ωρίμανσης. Περισσότερα από 732,2 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε πάνω από 90 νεοφυείς επιχειρήσεις, καταγράφοντας αύξηση 35% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία από την ετήσια έκθεση FWD Greece: Innovation Pulse 2025-2026 που παρουσιάστηκε σήμερα.

Στο οικοσύστημα δραστηριοποιούνται πλέον 18 funds επιχειρηματικών συμμετοχών και 10 ακόμη σημαντικοί επενδυτές ή επενδυτικές πλατφόρμες, με ενισχυμένη συμμετοχή angel investors και συνολικά πάνω από 143 μοναδικούς επενδυτές. Στα πρώιμα στάδια (pre-seed και seed) κατευθύνονται 117,5 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το 75% των γύρων, ενώ οι γύροι Series A και άνω συγκεντρώνουν 614,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 25%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μετάβαση του οικοσυστήματος σε φάση ωρίμανσης· χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Spotawheel, η οποία συγκεντρώνει 300 εκατ. ευρώ το 2025 σε μικτό γύρο (Series C και venture debt).

Οι τομείς που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, το SaaS και η HealthTech, ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις, ενώ η 'Αμυνα αναδύεται πλέον ως αυτόνομος και ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος. Την ίδια στιγμή, η ελληνική οικονομία διατηρεί σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, με 2,1% αύξηση του ΑΕΠ και ιστορικά χαμηλή ανεργία τον Μάιο του 2025 -- επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2008 -- παρότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να υφίστανται.

Το ποσοστό των startups με γυναίκες ιδρύτριες ανέρχεται στο 15%, αναδεικνύοντας ότι το έμφυλο χάσμα παραμένει και διευρύνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου ήταν 24%. Το venture debt καθιερώνεται ως κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο του 2025, προσθέτοντας νέες δυνατότητες χρηματοδότησης πέρα από τους παραδοσιακούς γύρους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, όμως η μετάβαση προς την AGI παραμένει ακόμη μακριά. Η ετοιμότητα δεν κρίνεται τόσο από την τεχνολογική υιοθέτηση όσο από την ικανότητα των οργανισμών και των ανθρώπων να προσαρμόζονται, να μαθαίνουν, να ξεμαθαίνουν και να ξαναχτίζουν δεξιότητες και διαδικασίες.

Οι 10 ελληνικές startups με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (2025)

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Spotawheel, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της κινητικότητας (Mobility) και έχει εξασφαλίσει συνολική χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Numan, εταιρεία HealthTech, με 52 εκατ. ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Huspy Holdings Ltd., στον τομέα PropTech, με 48,41 εκατ. ευρώ.

Στην τέταρτη θέση συναντάμε τη Stiq με επίκεντρο το FoodTech και χρηματοδότηση 35 εκατ. ευρώ, ενώ πέμπτη είναι η Achira στον χώρο του DeepTech με 31,4 εκατ. ευρώ. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνει η Natech, μία FinTech εταιρεία με 28,14 εκατ. ευρώ.

Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Plum (FinTech) με 17,37 εκατ. ευρώ, και ακολουθεί η Belvo Technologies Inc., επίσης στον τομέα FinTech, με 12,97 εκατ. ευρώ. Στην ένατη θέση βρίσκεται η Delian Alliance Industries, που δραστηριοποιείται στην αμυντική τεχνολογία και την κυβερνοασφάλεια, με χρηματοδότηση 12,13 εκατ. ευρώ. Τη δεκάδα ολοκληρώνει η Nodes & Links, εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, με 10,88 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τη Spotawheel τα 300 εκατ. ευρώ προέρχονται από μεικτό γύρο χρηματοδότησης: Series C ύψους 13 εκατ. ευρώ και venture debt 287 εκατ. ευρώ.

Το Found.ation, το 28Digital (πρώην EIT Digital) και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του ΕΜΠ (ΕΠΙΣΕΥ) παρουσίασαν το νέο ετήσιο report : "FWD Greece: Innovation Pulse 2025-2026".

Πρόκειται για μια νέα, ενιαία έκδοση που συνδυάζει τις δύο καθιερωμένες ετήσιες έρευνες τουFound.ation -- το "Startups in Greece" και το "Digital Transformation in Greece" -- προσφέροντας μια συνολική αποτύπωση της ελληνικής καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Την παρουσίαση έκανε ο Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου συν-ιδρυτής του Found.ation και ο Φίλιππος Ζακόπουλος Managing Partner στο Found.ation.

