Bloomberg: Ιστορική IPO ετοιμάζει η SpaceX - Στόχος άντληση άνω των $30 δισ. και αποτίμηση $1,5 τρισ.

Η SpaceX του Ίλον Μασκ σχεδιάζει αρχική δημόσια προσφορά (IPO) με την οποία θα επιδιώξει να συγκεντρώσει περισσότερα από 30 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται ανώνυμες πηγές, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εισαγωγή σε χρηματιστήριο όλων των εποχών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η SpaceX επιδιώκει αποτίμηση κοντά στο 1,5 τρισ. δολάρια, γεγονός που θα την τοποθετούσε σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της Saudi Aramco κατά τη γιγαντιαία είσοδό της στο χρηματιστήριο το 2019. Τότε, ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός κολοσσός είχε αντλήσει 29 δισ. δολάρια.

Η διοίκηση και οι σύμβουλοι της SpaceX επιδιώκουν την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο ήδη από τα μέσα έως τα τέλη του 2026, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου. Η χρονική στιγμή της IPO θα μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες, και μία από τις πηγές ανέφερε ότι μπορεί να μετατεθεί στο 2027.

Η επίσπευση των σχεδίων της SpaceX για IPO οφείλεται εν μέρει στη δύναμη της ταχέως αναπτυσσόμενης υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink καθώς και από την ανάπτυξη του πυραύλου Starship για τη Σελήνη και τον πλανήτη Άρη.

Η εταιρεία αναμένεται να καταγράψει έσοδα ύψους περίπου 15 δισ. δολαρίων το 2025, τα οποία θα αυξηθούν σε 22-24 δισ. δολάρια το 2026, σύμφωνα με μία παό τις πηγές του Bloomberg, με το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων να προέρχεται από την υπηρεσία Starlink.

Η SpaceX αναμένει να χρησιμοποιήσει μέρος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από την IPO για την ανάπτυξη διαστημικών κέντρων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς των τσιπ που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με δύο από τις πηγές του Bloomberg, μια ιδέα για την οποία ο Μασκ εξέφρασε το ενδιαφέρον του κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εκδήλωσης.

Σε δευτερογενή αγορά, η εταιρεία έχει τοποθετήσει την τιμή ανά μετοχή στα 420 δολάρια, ανεβάζοντας την αποτίμησή της se πάνω από τα 800 δισ. δολάρια. Η εταιρεία επιτρέπει στους υπαλλήλους να πουλήσουν μετοχές αξίας περίπου 2 dis. δολαρίων και η SpaceX θα συμμετάσχει στην επαναγορά ορισμένων μετοχών, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

«Η SpaceX έχει θετική ταμειακή ροή εδώ και πολλά χρόνια και πραγματοποιεί περιοδικές επαναγορές μετοχών δύο φορές το χρόνο για να παρέχει ρευστότητα στους υπαλλήλους και τους επενδυτές», δήλωσε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στις 6 Δεκεμβρίου στο X. «Οι αυξήσεις στην αποτίμηση εξαρτώνται από την πρόοδο του Starship και του Starlink, καθώς και από τη διασφάλιση παγκόσμιου φάσματος για απευθείας σύνδεση με τα κινητά, κάτι που διευρύνει σημαντικά την αγορά στην οποία απευθυνόμαστε», ανέφερε.

Τα στελέχη της SpaceX έχουν επανειλημμένα προτείνει την ιδέα της μετατροπής της επιχείρησης Starlink σε ξεχωριστή, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, μια ιδέα που πρότεινε για πρώτη φορά η πρόεδρος Gwynne Shotwell το 2020.

Ωστόσο, ο Μασκ εξέφρασε αμφιβολίες για το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια των ετών και ο Οικονομικός Διευθυντής Bret Johnsen δήλωσε το 2024 ότι η δημόσια προσφορά της Starlink θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα «στα επόμενα χρόνια».

Οι μεγαλύτεροι μακροπρόθεσμοι επενδυτές της SpaceX είναι εταιρείες venture capital όπως το Founders Fund του Peter Thiel, η 137 Ventures με επικεφαλής τον Justin Fishner-Wolfson και η Valor Equity Partners. Η Fidelity είναι επίσης ένας σημαντικός επενδυτής, όπως και η Google της Alphabet.

Πηγή: skai.gr

