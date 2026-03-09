Λογαριασμός
Intracom Defense: Σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων για επικοινωνιακά συστήματα του ΠΝ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα συστήματα αφορούν ασφαλείς επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας για μετάδοση φωνής και δεδομένων

Κτίριο IDE Intracom Defense

Σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) υπέγραψε την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 η εταιρεία Intracom Defense (IDE) για την προμήθεια επικοινωνιακών συστημάτων ελληνικής ανάπτυξης και τελευταίας τεχνολογίας, με στόχο την κάλυψη αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα συστήματα αφορούν ασφαλείς επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας για μετάδοση φωνής και δεδομένων.

