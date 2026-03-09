Μετά την αναστολή λειτουργίας της μονάδας παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Ras Laffan, λόγω του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, η QatarEnergy ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναβάλει και τη λειτουργίας της νέας μονάδας LNG North Field East τουλάχιστον μέχρι το επόμενο έτος.

Η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ έλαβε την απόφαση μετά την επίθεση με drone που δέχθηκαν οι εγκαταστάσεις της την προηγούμενη εβδομάδα και η οποία οδήγησε στο πρωτοφανές κλείσιμο της μονάδας της στο Ras Laffan.

Η μονάδα North Field East, με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα, αναμένεται πλέον να ξεκινήσει τις εξαγωγές LNG στις αρχές του επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η διακοπή λειτουργίας της μονάδας στο Ras Laffan θα διαρκέσει έναν μήνα ή λιγότερο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τα σχέδια της καταριανής εταιρείας και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, επειδή οι πληροφορίες δεν είναι ανακοινώσιμες.

Σε περίπτωση που η αναστολή λειτουργίας διαρκέσει παραπάνω, δεδομένου ότι ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται, η λειτουργία της νέας μονάδας εκτιμάται ότι θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η καθυστέρηση στη μονάδα North Field East -η οποία έχει συνολική παραγωγική ικανότητα 32 εκατομμυρίων τόνων ετησίως- θα μεταθέσει επίσης χρονικά τη διάθεση αυξημένων ποσοτήτων LNG στην αγορά.

Το Κατάρ είχε ήδη μεταθέσει το έργο για το τέλος του τρέχοντος έτους στις αρχές Φεβρουαρίου. Ο λόγος για εκείνη την αναβολή δεν ήταν σαφής, αν και μεγάλα έργα συχνά καθυστερούν όσο πλησιάζει η έναρξη λειτουργίας τους, ώστε να υπάρξει χρόνος να επιλυθούν τεχνικά ζητήματα.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σάαντ αλ Κάαμπι, δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times την προηγούμενη εβδομάδα ότι το έργο θα μπορούσε να καθυστερήσει, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η QatarEnergy δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Bloomberg να σχολιάσει το θέμα.



