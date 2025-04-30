H Mastercard φέρνει το Fintech Forum για τρίτη χρονιά στην Αθήνα

Πρόκειται για το κορυφαίο event για τον κλάδο των fintech στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ισραήλ, με τη συμμετοχή καινοτόμων startups του αντίστοιχου οικοσυστήματος.

Στόχος του Athens Fintech Forum είναι να φέρει κοντά επαγγελματίες από το fintech οικοσύστημα, εκπρόσωπους και στελέχη του τραπεζικού κλάδου καθώς καιστελέχη της Mastercard, venture capitals και επενδυτές.

Μέσα από το forum, που διοργανώνει η Mastercard, δίνεται μια ουσιαστική ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού πεδίου, όπου ιδέες μπορούν να αναπτυχθούν, λύσεις να εξελιχθούν και το μέλλον να σχεδιαστεί μέσα από τη συνεργασία. Με το forum, η Mastercard επιδιώκει να ακουστεί η φωνή της κοινότητας, να αποκαλυφθούν καινοτόμες ιδέες, και να ενισχυθούν οι αυθεντικές και ουσιαστικές συμπράξεις.

Φέτος η ατζέντα διαμορφώνεται από ομιλίες διεθνών συμμετεχόντων και διαδραστικές συζητήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν venture capitals, επιτυχημένες fintechs και startups που θα εστιάσουν πάνω σε πληθώρα θεμάτων όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, οι ηλεκτρονικές πληρωμές κ.α.

Διαγωνισμός καινοτομίας και βιωσιμότητας

Σημείο αναφοράς του forum, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί ο διαγωνισμός παρουσίασης που αναδεικνύει τις fintechs με τις πιο καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις. Ο διαγωνισμός αυτός δίνει την ευκαιρία στις συμμετέχουσες fintechs αφενός να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και τις λύσεις που προτείνουν και αφετέρου να συνδεθούν με στελέχη του οικοσυστήματος ενισχύοντας τις ευκαιρίες συνεργασίας και ανάπτυξης.

Με περισσότερες από 70 αιτήσεις συμμετοχής στο φετινό διαγωνισμό , προερχόμενες από διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και το Ισραήλ, το Athens Fintech Forum επιβεβαιώνει τον διεθνή του χαρακτήρα.

