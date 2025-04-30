Η Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, υλοποιεί ένα νέο, διευρυμένο Πρόγραμμα Υποτροφιών για τους νέους και τις νέες που κατοικούν εντός της περιοχής δραστηριότητάς της.

Μέσα από αυτό το Πρόγραμμα, η εταιρεία επενδύει στην ανάδειξη της αριστείας και στην ενδυνάμωση ταλαντούχων μαθητών, προσφέροντας υποτροφίες που καλύπτουν διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι πρώτες δράσεις του ανανεωμένου προγράμματος ξεκινούν με την παροχή δύο πλήρων υποτροφιών στο Κολλέγιο Ανατόλια, ενώ στο άμεσο μέλλον αναμένεται να ανακοινωθούν και νέες πρωτοβουλίες.

Δύο πλήρεις υποτροφίες για φοίτηση στο Λύκειο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια για αριστούχους μαθητές και μαθήτριες του Δήμου Αριστοτέλη

Σε συνέχεια της επιτυχημένης χορήγησης υποτροφίας σε μαθήτρια από την Αρναία Χαλκιδικής, η οποία ολοκληρώνει φέτος με επιτυχία την τριετή φοίτησή της στο Ανατόλια, η Ελληνικός Χρυσός προσφέρει δύο νέες πλήρεις υποτροφίες τριετούς φοίτησης στο Λύκειο του Κολλεγίου σε αριστούχους μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου με μόνιμη κατοικία στον Δήμο Αριστοτέλη.

Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα, τροφεία και διαμονή στο οικοτροφείο του σχολείου συνολικής αξίας 128.000 ευρώ.

Η διαδικασία απονομής της υποτροφίας είναι η τυπική που ακολουθεί πανελλαδικά το Κολλέγιο Ανατόλια, το οποίο έχει και την πλήρη ευθύνη της διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας. Ειδικότερα, αυτή περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στα Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά (επίπεδο Β2) στην ύλη της Γ΄ Γυμνασίου και συνέντευξη, που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 18,5 και να προέρχονται από οικογένειες με εισόδημα έως 30.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 20 Μαΐου 2025, μέσω της πλατφόρμας parent portal. Για αναλυτικές πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε ενημερωτική συνάντηση με το σχολείο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών και Υποτροφιών του Κολλεγίου Ανατόλια.

Το νέο Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικός Χρυσός είναι μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της εταιρείας να στηρίζει ουσιαστικά τη νέα γενιά και να επενδύει στο μέλλον της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία σχεδιάζει μια σειρά από νέες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, μέσα από τις οποίες συνεχίζει να στέκεται δίπλα στους νέους και τις νέες του Δήμου Αριστοτέλη δίνοντάς τους τα εφόδια για να εξελίσσονται και να χτίζουν το αύριο που ονειρεύονται.

Πηγή: skai.gr

