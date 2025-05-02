Λάμψα: Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων 9,42% το 2024 στα 122,8 εκατ. ευρώ

Στο ποσό των 122,893 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ το 2024 έναντι 112,318 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 9,42%. Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (Ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και «King George») ανήλθαν σε 81,527 εκατ. ευρώ από 77,292 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,48%.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 40,069 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 34,006 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένα κατά 17,83%. Αντίστοιχα, για τη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη 27,947 εκατ. ευρώ από κέρδη 24,438 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένα κατά 14,35%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 26,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 22,2 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης 2023. Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη 18,782 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 18,036 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης 2023, καθώς επηρεάστηκαν αρνητικά από αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω υψηλών τιμών επιτοκίων δανείων.

Ο Όμιλος, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και στοχευμένης επέκτασής του, εστιάζει στην ολοκλήρωση των νέων επενδυτικών του σχεδίων όπως:

-Την επέκταση στον τομέα του υψηλών προδιαγραφών χειμερινού και ορεινού τουρισμού, με την επένδυση ύψους άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τον ριζικό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του «Elatos Resort» στην Αγόριανη Παρνασσού, η οποία υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς. Στόχος είναι η δημιουργία ενός υψηλών προδιαγραφών ορεινού τουριστικού θερέτρου 12μηνης λειτουργίας με κεντρικό concept το Wellness και η ανάδειξή του σε σημείο αναφοράς τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά Ευεξίας και Αναψυχής. Για τη διαχείριση του θερέτρου "Elatos Resort", επελέγη η διεθνής αλυσίδα ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας «Emblems Collection» του Ομίλου Accor.

-Την απόκτηση boutique μονάδας σουιτών, που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο επίσης υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχείο της εταιρείας, το Athens Capital Hotel - MGallery Collection στην Πανεπιστημίου. Το Athens Capital Suites στην οδό Ζαλοκώστα, ολοκληρώθηκε και εγκαινιάζεται σύντομα.

- Η επέκταση στον τομέα του Entertainment, μέσω της απόκτησης συμμετοχής στη Regency Entertainment, για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προϊόντων και ποιοτικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και φιλοξενίας.

