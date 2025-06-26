Η Shell επιβεβαίωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να υποβάλει προσφορά για την BP, διαψεύδοντας χθεσινό ρεπορτάζ της Wall Street Journal που υποστήριζε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε ενεργές συνομιλίες για την εξαγορά του ανταγωνιστή της.

«Σε απάντηση στις πρόσφατες εικασίες των μέσων ενημέρωσης, η Shell επιθυμεί να διευκρινίσει ότι δεν εξετάζει ενεργά το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς για την BP», ανέφερε η εταιρεία την Πέμπτη σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. «Η Shell επιβεβαιώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να υποβάλει προσφορά για την BP», προσθέτει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.