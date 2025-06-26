Grivalia Hospitality: Νέες επενδύσεις για την επέκταση του Amanzoe

Επένδυση άνω των 60 εκατ. ευρώ δρομολογεί η Grivalia Hospitality για την πρώτη φάση επέκτασης του Amanzoe στο Πόρτο Χέλι με μια νέα συλλογή υπερπολυτελών παραθαλάσσιων βιλών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε σχετική ενημέρωση ο Γιώργος Χρυσικός, πρόεδρος της Grivalia Hospitality, η νέα ανάπτυξη των Beach Club Villas αποτελείται από πέντε επώνυμες βίλες, σχεδιασμένες με βάση τα πρότυπα της Aman και απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις δεσμεύσεις βιωσιμότητας και τη φιλοσοφία του brand Amanzoe.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Grivalia Hospitality Γιώργο Χρυσικό, το project με προϋπολογισμό άνω των 30 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει συνολικά πέντε επώνυμες βίλες: τέσσερις ευρύχωρες βίλες τριών υπνοδωματίων, με επιφάνεια περίπου 780 έως 810 τ.μ. η καθεμία, καθώς και μία βίλα δύο υπνοδωματίων, περίπου 650 τ.μ. Συνολικά, η εκτιμώμενη δομήσιμη επιφάνεια φτάνει στα 3.900 τ.μ., με ιδιαίτερη μέριμνα στη διαμόρφωση ώστε να μεγιστοποιείται η άνεση, η ιδιωτικότητα και η θέα σε όλη την περιοχή.

Η κατασκευή των βιλών αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2025 και να ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2027 ενώ οι τιμές πώλησης εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν από 20.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σημειώνεται ότι όπως και στα υπόλοιπα ακίνητα του Amanzoe, οι ιδιοκτήτες μένουν κάποιες μέρος τον χρόνο και το υπόλοιπο διάστημα αναθέτουν την διαχείριση και εκμετάλλευσή τους στην Grivallia Hospitality.

Εξετάζεται επίσης η δημιουργία γηπέδου τένις πίσω από το Beach Club, ως πρόσθετη παροχή που θα ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα της γειτονιάς.

Παράλληλα η Grivalia Hospitality σχεδιάζει κατά την δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, την ανάπτυξη έξι κατοικιών (pavilion) και δύο επιπλέον βιλών τριών έως πέντε υπνοδωματίων. Για τη συγκεκριμένη επένδυση δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση, όπως ανέφεραν στελέχη της εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα έργα επέκτασης του Amanzoe έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Σε τρίτη φάση προβλέπεται η ανάπτυξη επιπλέον 17 βιλών που θα είναι διάσπαρτες σε διάφορα σημεία του ακινήτου των 1.000 στρεμμάτων. Για τις συγκεκριμένες βίλες προβλέπεται η αγορά του οικοπέδου από τον ενδιαφερόμενο και η κατασκευή κατοικίας με την καθοδήγηση και συνεργασία της Grivalia Hospitality.

Όπως σημειώνει η Grivalia Hospitality, το προσεκτικά επιλεγμένο μείγμα βιλών σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στη σημαντική ζήτηση που έχει εκφραστεί από πιθανούς αγοραστές του Amanzoe, όπως αυτή αποτυπώνεται στα δίκτυα πωλήσεων.

Το έργο είναι στρατηγικά τοποθετημένο ώστε να συμπληρώνει - και όχι να ανταγωνίζεται - τις ήδη υπάρχουσες επώνυμες βίλες του θερέτρου.

Με ισχυρή δυναμική στην αγορά και μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από το concept του Amanzoe, οι προπωλήσεις για τις Beach Club Villas θα ξεκινήσουν από φέτος το καλοκαίρι, προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία σε όσους επιδιώκουν έναν ξεχωριστό, παραθαλάσσιο τρόπο ζωής υπό την υπογραφή του Amanzoe.

Η νέα αυτή φάση του Amanzoe επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Grivalia Hospitality να προσφέρει εμπειρίες υψηλού επιπέδου και διακριτικής πολυτέλειας εμπλουτισμένων πλέον με τη δυναμική και την αυθεντικότητα μιας παραθαλάσσιας εμπειρίας διαμονής.

Η Grivalia Hospitality απέκτησε το Amanzoe το 2018, με την αξία του τουριστικού καταλύματος να εκτιμάται τότε σε περίπου 80 εκατ. ευρώ. Σήμερα, σύμφωνα με την διοίκηση, η αξία του Amanzoe υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ. Το Amanzoe, σύμφωνα με τον κ. Χρυσικό, είναι το πιο κερδοφόρο Aman παγκοσμίως. Κατάφερε μάλιστα να είναι αρκετά κερδοφόρο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Το Amanzoe έχει μπροστά του 10 χρόνια ανάπτυξης με επενδύσεις περίπου 100 εκατ. ευρώ» σημείωσε ο ίδιος.

Το Amanzoe, όπου λειτουργεί το μεγαλύτερο spa στην Ευρώπη έκτασης 2.000 τ.μ., απασχολούνται κατά μέσο όρο 300 εργαζόμενοι με τον σχετικό αριθμό να ανεβαίνει στους 400 στο peak της καλοκαιρινής σεζόν. Σήμερα στο Amanzoe λειτουργούν 38 κατοικίες τύπου pavilion και 15 βίλες εκ των οποίων οι δύο είναι υπό ανάπτυξη. Με την προσθήκη των 5 νέων βιλών, το συγκρότημα θα διαθέτει 20 βίλες και 38 κατοικίες, προσεγγίζοντας τον μέσο όρο των συγκροτημάτων της Aman διεθνώς που διαθέτουν 40 κατοικίες και 30-40 βίλες. Σημειώνεται ότι το 2024, τα έσοδα της Grivalia από το Amanzoe ανήλθαν σε 35 εκατ. ευρώ.

