Προθεσμιακές καταθέσεις με αποδόσεις έως και 2% ανακοίνωσε ο τραπεζικός Όμιλος BFF, 0 μεγαλύτερος ανεξάρτητος όμιλος εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε, ο τραπεζικός Όμιλος BFF λανσάρει στην Ελλάδα την «Προθεσμιακή Facto», καθιστώντας τη χώρα την έβδομη στην οποία είναι διαθέσιμο το προϊόν.

Από την 1η Ιουλίου 2025 οι καταθέτες στην Ελλάδα θα μπορούν να ανοίξουν προθεσμιακές καταθέσεις με αποδόσεις έως και 2%, για περιόδους διάρκειας από 3 εως 60 μήνες.

Όπως ανακοινώθηκε, από το 2014, οι καταθέσεις της BFF προσφέρονται στις ευρωπαϊκές αγορές με την εμπορική ονομασία Facto, ενώ σήμερα είναι διαθέσιμες σε επτά χώρες: Ιταλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία και Ελλάδα. Το προϊόν έχει αποσπάσει πολλαπλά βραβεία ως η καλύτερη προθεσμιακή κατάθεση, χάρη στα χαρακτηριστικά του: είναι πλήρως ψηφιακό, εύκολο στη χρήση, χωρίς καμία χρέωση. Παράλληλα, προσφέρει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, διαθέτοντας χαμηλό προφίλ κινδύνου, καθώς καλύπτεται από το Ιταλικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων - το αντίστοιχο του Ελληνικού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων.

Οι τραπεζικές καταθέσεις της BFF έχουν αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody's και DBRS. Στην Ελλάδα, η Facto απευθύνεται σε ιδιώτες καταθέτες και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την επιχειρηματική ανάπτυξη της BFF. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη χώρα από το 2017, με ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 235 εκατ. ευρώ και χαρτοφυλάκιο δανείων 217 εκατ .ευρώ. Όπως επισήμανε ο Χρήστος Θεοδοσίου, Επικεφαλής Ελλάδας του τραπεζικού ομίλου BFF η BFF είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή τράπεζα, με 40 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση και την εξαγορά - χωρίς δικαίωμα αναγωγής - εμπορικών απαιτήσεων από τη δημόσια διοίκηση και τα εθνικά συστήματα υγείας. Διαχρονικά, παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους stakeholders και την κοινωνία» «Στη BFF, αναγνωρίζουμε τη σημασία της στήριξης των πελατών μας σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, γι' αυτό και προσφέρουμε αποταμιευτικά προϊόντα που συνδυάζουν αξιοπιστία και ανταγωνιστικές αποδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που από 1η Ιουλίου 2025, το Facto θα είναι πλέον διαθέσιμο και στην Ελλάδα.»

Επιτόκια Προθεσμιακή Facto σε ισχύ από την 1η Ιουλίου :

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

- 3 μήνες 1,75%

- 6 μήνες 2,00%

- 9 μήνες 1,50%

- 1 χρόνος 1,50%

- 1,5 χρόνος 1,50%

- 2 χρόνια 1,50%

- 3 χρόνια 1,50%

- 4 χρόνια 1,50%

- 5 χρόνια 1,50%

Για το άνοιγμα της Προθεσμιακής Facto απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης 5000 ευρώ.

Ο όμιλος

Ο τραπεζικός όμιλος BFF είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος όμιλος εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη.

Ειδικεύεται στη διαχείριση και την εκχώρηση εμπορικών απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής από Δημόσιους Φορείς, στις υπηρεσίες κινητών αξιών, καθώς και σε τραπεζικές και εταιρικές πληρωμές.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ιταλία, την Κροατία, την Τσεχία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Ισπανία.

Η BFF είναι εισηγμένη στο Ιταλικό Χρηματιστήριο και δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2017. Το 2024 κατέγραψε Καθαρά Κέρδη 215,7 εκατ. ενώ στο τέλος ευρώΜαρτίου 2025 ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας CET1 του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 13,7%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.