Οι πελάτες της ΙΚΕΑ θα δουν μειώσεις τιμών έως και 50% σε πολλά από τα εστιατόρια της εταιρείας σε όλο τον κόσμο, καθώς ο σουηδικός κολοσσός στοχεύει να προσελκύσει περισσότερους καταναλωτές, σύμφωνα με το CNBC.

Οι απότομες μειώσεις τιμών θα είναι ένα προσωρινό μέτρο που θα βοηθήσει τους καταναλωτές να αντεπεξέλθουν σε μια εποχή αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας και υψηλής πίεσης του κόστους ζωής, ανέφερε η εταιρεία, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις. Η εταιρεία πρόσθεσε επίσης, ότι θα προσφέρει επίσης δωρεάν γεύματα για τα παιδιά.

«Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει μειωθεί. Οι άνθρωποι κρατούν τα χρήματα που έχουν στην τσέπη τους ή στις αποταμιεύσεις τους», δήλωσε την Τετάρτη στην εκπομπή Emily Tan του CNBC ο Tolga Öncü, COO της ΙΚΕΑ.

Μειώσεις τιμών και νέα καταστήματα

Η ΙΚΕΑ μείωσε τις τιμές χονδρικής κατά μέσο όρο 15% πέρυσι, επιτρέποντας στους λιανοπωλητές να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές.

Οι μειώσεις κόστισαν 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία πέρυσι, σύμφωνα με τον Öncü, αφού ακόμη και οι χαμηλότερες τιμές είδαν τις λιανικές πωλήσεις να μειώνονται κατά 5,3%.

Η Ikea σχεδιάζει επίσης να ανοίξει 58 νέα καταστήματα παγκοσμίως κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2025 που λήγει τον Αύγουστο, με το πρώτο της κατάστημα στη Σεούλ - το πέμπτο στη Νότια Κορέα - να λειτουργεί ήδη από τον Απρίλιο.

Με την τόσο βαθιά μείωση των τιμών, η Ikea αντιστρατεύεται την τάση, καθώς μια σειρά από δυτικές μάρκες λιανικής πώλησης έχουν προειδοποιήσει για αυξήσεις τιμών, μετακυλίοντας στους καταναλωτές μέρος του υψηλότερου κόστους των δασμών.

Κολοσσοί του λιανεμπορίου όπως η Walmart, η Target, η Costco και η Nike ανέφεραν στις τελευταίες τριμηνιαίες εκθέσεις τους για τα κέρδη τους ότι έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές ή σχεδιάζουν να το πράξουν τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.