Η Revolut αναβαθμίζει τον Sid Jajodia σε Εκτελεστικό Διευθυντή του Ομίλου

Η Revolut, η παγκόσμια fintech εταιρεία με περισσότερους από 75 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, ανακοινώνει τον διορισμό του Sid Jajodia, Chief Banking Officer της εταιρείας, ως Εκτελεστικού Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Revolut Group Holdings Ltd.



Ο εν λόγω διορισμός έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τραπεζικές δραστηριότητες της Revolut αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον Sid Jajodia να έχει ηγετικό ρόλο σε αυτή την πορεία από το 2021, όταν εντάχθηκε στην εταιρεία. Μέσα στον τελευταίο χρόνο, η Revolut προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας της πλήρως αδειοδοτημένης τράπεζάς της στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την έγκριση της Prudential Regulation Authority (PRA), ξεκίνησε πλήρεις τραπεζικές δραστηριότητες στο Μεξικό – τη πρώτη της τραπεζική παρουσία εκτός Ευρώπης – ενώ παράλληλα υπέβαλε αίτηση για την απόκτηση εθνικής τραπεζικής άδειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μέσω της ευρωπαϊκής τραπεζικής της άδειας.



Ο Sid Jajodia διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της λιανικής και χρηματοδότησης, καθώς και της τραπεζικής εποπτείας. Πριν από τη Revolut, διετέλεσε CEO of Credit στην PayU, ενώ εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στη LendingClub ως Chief Investment Officer και VP of Risk Management. Νωρίτερα, πέρασε 12 χρόνια στην Capital One, όπου κατείχε τη θέση του Senior Vice President και επικεφαλής του τομέα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.



Ο Martin Gilbert, Πρόεδρος του Ομίλου Revolut, δήλωσε: «Η επέκταση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της Revolut σε ολοένα και περισσότερες αγορές αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας και ο Sid έχει συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια. Από την έναρξη λειτουργίας της τράπεζάς μας στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τη δημιουργία της πρώτης μας τράπεζας εκτός Ευρώπης, έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο διορισμός του στο Διοικητικό Συμβούλιο αντανακλά τη σημασία της συνεισφοράς του καθώς συνεχίζουμε τη διεθνή μας ανάπτυξη.»



Ο Sid Jajodia, Chief Banking Officer και Εκτελεστικός Διευθυντής της Revolut, δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αυτή τη σημαντική στιγμή για τη Revolut. Μέσα στον τελευταίο χρόνο λανσάραμε την τράπεζά μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργήσαμε την πρώτη μας τραπεζική παρουσία εκτός Ευρώπης και υποβάλαμε αίτηση για τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ. Η επόμενη φάση της ανάπτυξής μας θα είναι ακόμη πιο φιλόδοξη.»



Μετά τον διορισμό του Sid Jajodia, το Διοικητικό Συμβούλιο της Revolut Group διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Martin Gilbert

Εκτελεστικοί Διευθυντές: Nik Storonsky, Sid Jajodia

Μη Εκτελεστικός Διευθυντής: Vlad Yatsenko

Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διευθυντές: Caroline Britton, John Sievwright, Michael Sherwood, Ian Wilson και Dan Teodosiu



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.