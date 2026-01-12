Η Meta όρισε τη Δευτέρα την πρώην αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, Ντίνα Πάουελ Μακόρμικ, ως πρόεδρο και αντιπρόεδρο της, ενισχύοντας τις προσπάθειες της εταιρείας για άσκηση πίεσης στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη την Πάουελ Μακόρμικ σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Truth Social λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της προαγωγής της από την εταιρεία. Είναι «φανταστική και πολύ ταλαντούχα» και υπηρέτησε την κυβέρνησή του με «δύναμη και διακριτικότητα», είπε.

Ο διορισμός της είναι ο τελευταίος σε μια σειρά αλλαγών που έχει κάνει η Meta το τελευταίο έτος, οι οποίες ευθυγραμμίζουν περισσότερο την εταιρεία με τον Τραμπ, σημειώνει το Reuters.

Η Meta επιταχύνει τις επενδύσεις στην πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη και την προσωπική υπερ-νοημοσύνη. Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ επιδιώκει την υποστήριξη του Τραμπ για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και την ανάπτυξη ενεργειακής ικανότητας για τα εν λόγω έργα.

Ο Ζάκεμπεργκ, πριν από την δεύτερη ορκωμοσία του Tραμπ, τον επισκέφθηκε στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα. Η εταιρεία του κατάργησε επίσης το πρόγραμμα επαλήθευσης γεγονότων στις ΗΠΑ, προήγαγε τον Ρεπουμπλικανό Joel Kaplan σε νέο διευθυντή παγκόσμιων υποθέσεων της εταιρείας και τερμάτισε τα προγράμματα ποικιλομορφίας, όλες κινήσεις που άρεσαν στον Τραμπ.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η Meta προσέλαβε τον πρώην εμπορικό σύμβουλο του Τραμπ, C.J. Mahoney, για να ηγηθεί της νομικής της ομάδας, αντικαθιστώντας τη γενική σύμβουλο Jennifer Newstead, η οποία υπηρέτησε στην κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

