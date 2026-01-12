Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Alphabet έφτασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η εταιρεία ξεπέρασε την Apple στην αξία της στο χρηματιστήριο, καθιστώντας την τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως.

Η μετοχή της Alphabet σημείωσε άνοδο περίπου 65% το 2025, αντανακλώντας την αυξημένη εστίαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Alphabet, μητρική της Google, κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, καθώς η ενισχυμένη εστίασή της στην Τεχνητή Νοημοσύνη ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική της.

Ο τεχνολογικός κολοσσός προσπέρασε την Apple σε χρηματιστηριακή αξία την Τετάρτη, για πρώτη φορά μετά το 2019, κατακτώντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση.

Αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν σημαντική μεταστροφή στο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Alphabet, με τη μετοχή της να καταγράφει άνοδο περίπου 65% το 2025.

Πηγή: skai.gr

