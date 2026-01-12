Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ΤΗΕΟΝ σε συνεργασία με την αμερικανική Team Wendy-Ceradyne θα αναπτύξουν ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας κεφαλής για τον στρατό των ΗΠΑ.

Η ΤΗΕΟΝ με την αμερικανική Τeam Wendy-Ceradyne θα αναπτύξουν ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας κεφαλής από πολλαπλές απειλές για τον στρατό των ΗΠΑ.

Η Team Wendy‑Ceradyne, κορυφαίος αμερικανικός κατασκευαστής προηγμένων κρανών μάχης για το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, και η Theon International, με εξειδίκευση στα ηλεκτροοπτικά συστήματα - συμπεριλαμβανομένων συστημάτων νυχτερινής όρασης, θερμικής απεικόνισης και τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) – ανακοινώνουν τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται από το U.S. Army Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) Soldier Center (SC).

Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρίες αναπτύσσουν από κοινού ένα καινοτόμο ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας κεφαλής από πολλαπλές απειλές (INTEGRATED MULTI-THREAT HEADBORNE SYSTEM - IMHS), το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας, της επιχειρησιακής επίγνωσης και της αποτελεσματικότητας των στρατιωτών σε επιχειρήσεις πολλαπλών τομέων.

«Με την υποστήριξη του Στρατού των ΗΠΑ και μέσω ισχυρών βιομηχανικών συνεργασιών, εξελίσσουμε την προστασία της κεφαλής των στρατιωτών σε ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα κράνους, το οποίο συνδυάζει προηγμένη βαλλιστική προστασία με ενισχυμένη επιχειρησιακή επίγνωση», δήλωσε ο Erik Cobham, Πρόεδρος της Team Wendy‑Ceradyne. «Αυτή η μετάβαση μεταμορφώνει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι στρατιώτες αντιλαμβάνονται, λαμβάνουν αποφάσεις και ενεργούν στο πεδίο της μάχης».

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται με επιμερισμό του κόστους μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και των βιομηχανικών εταίρων, συνδυάζει τις αποδεδειγμένες τεχνολογίες βαλλιστικής προστασίας της Team Wendy-Ceradyne με τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα της TΗΕΟΝ.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα προστασίας κεφαλής αρθρωτής αρχιτεκτονικής, ικανό να υποστηρίζει προσαρμοσμένες τεχνολογίες κρίσιμες για την εκτέλεση αποστολών - συμπεριλαμβανομένης της πλήρους και απρόσκοπτης διασύνδεσης επικοινωνιών - με ενσωματωμένη δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικά επιχειρησιακά δόγματα και απαιτήσεις.

«Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με την εξαιρετική εταιρία Team Wendy‑Ceradyne σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία του Στρατού των ΗΠΑ», δήλωσε ο Δρ. Μιχάλης Κολώτος, US Operations Director της ΤΗΕΟΝ.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενσωμάτωση των προηγμένων THEON NEXT οπτρο-ηλεκτρονικών λύσεων στο IMHS, οι οποίες αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας μας και των στρατηγικών επενδύσεών μας στις ΗΠΑ.

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή λύσεων τροφοδοσίας και μεταφοράς δεδομένων ενσωματωμένων σε στρατιωτικά κράνη, ικανών να υποστηρίξουν δυνατότητες επόμενης γενιάς, όπως προηγμένα Head‑Up Displays (HUDs) ημέρας και νύχτας και εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality), πλήρως διασυνδεδεμένες με το Σύστημα Διαχείρισης Τροφοδοσίας και Διαχείρισης Μάχης (ATAK/BMS) του στρατιώτη.

Αυτή η ενσωμάτωση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της επίγνωσης κατάστασης και της ικανότητας λήψης αποφάσεων του Αμερικανού στρατιώτη».

Η αναπτυξιακή ομάδα που υποστηρίζεται από το DEVCOM SC περιλαμβάνει επίσης την εταιρία Invisio, η οποία παρέχει ελαφριά τακτικά συστήματα επικοινωνιών και προστασίας ακοής, καθώς και την εταιρία Revision, που συνεισφέρει στο πρόγραμμα με γυαλιά που προσφέρουν βαλλιστική προστασία, όπως και προστασία από την ακτινοβολία λέιζερ.

Το πρωτότυπο IMHS που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα αξιολογηθεί από το DEVCOM Soldier Center στο Τέταρτο Τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2026, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δοκιμής και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών συστημάτων και πρωτοτύπων Soldier Touchpoint, από στρατιώτες του Στρατού των ΗΠΑ, με στόχο την αξιολόγηση της απόδοσης και τη συγκέντρωση σχολίων χρηστών για τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

