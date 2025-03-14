Protergia Value 4Family: Το νέο διζωνικό τιμολόγιο για κάθε σπίτι

H Protergia, ιδιώτης πάροχος και αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN Energy & Metals, ανακοίνωσε το Protergia Value 4Family.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «πρόκειται για το νέο διζωνικό τιμολόγιο που δίνει στους καταναλωτές με υψηλές καταναλώσεις ρεύματος τη δύναμη να μειώσουν τους λογαριασμούς τους και να προσαρμόσουν την κατανάλωσή τους στις ώρες που συμφέρει περισσότερο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Protergia Value 4Family προτείνεται για τους εξής λόγους:

Διζωνική χρέωση (παλαιότερα γνωστή και ως «νυχτερινό» τιμολόγιο) που επιτρέπει στους καταναλωτές να εκμεταλλευτούν τις πιο οικονομικές ώρες κατανάλωσης.

Εξαιρετικά χαμηλή χρέωση στις ώρες μειωμένου τιμολογίου: Μόλις 0,089 ευρώ/kWh.

Απόλυτος έλεγχος και σιγουριά Protergia, με 12μηνη εγγυημένη σταθερή χρέωση.

Έξτρα οικονομία: Ιδανικό για όσους χρησιμοποιούν συχνά ηλεκτρικό θερμοσίφωνο, πλυντήριο, φούρνο ή φορτίζουν το ηλεκτρικό όχημά τους στο σπίτι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

