Η Nestlé εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει την παρουσία της στον τομέα του παγωτού και έχει ξεκινήσει αξιολόγηση διαφόρων επιλογών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής μείωσης του ποσοστού της στη Froneri, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News.

Η ελβετική εταιρεία τροφίμων και ποτών ενδέχεται επίσης να εξετάσει την πώληση ορισμένων από τις πλήρως ελεγχόμενες δραστηριότητές της στον τομέα του παγωτού στη Froneri, προσθέτει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Η Froneri, κοινοπραξία μεταξύ της Nestlé και της PAI Partners, εξασφάλισε επένδυση από την Goldman Sachs και την Abu Dhabi Investment Authority τον Οκτώβριο, αποτιμώντας την εταιρεία στα 15 δισ. ευρώ (17,69 δισ. δολάρια).

Σύμφωνα με το Bloomberg, η PAI θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό της στη Froneri εάν η Nestlé αποφασίσει να μειώσει τη συμμετοχή της, ή ο ελβετικός όμιλος θα μπορούσε να πουλήσει μέρος του μεριδίου του σε άλλον επενδυτή, όπως η Abu Dhabi Investment Authority.

Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα προκύψει τελικά συμφωνία, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η Froneri, παραγωγός εμπορικών σημάτων παγωτού όπως τα Häagen-Dazs και Rowntree’s, ανταγωνίζεται τη νεοεισηγμένη Magnum Ice Cream Company, η οποία έγινε αυτόνομη εταιρεία μετά τον πολυαναμενόμενο διαχωρισμό της πέρυσι από την Unilever.

