Εντυπωσιακή η ελληνική παρουσία στη World Defense Show 2026

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ελληνική αμυντική βιομηχανία ανέδειξε τη δυναμική, την καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή της στη World Defense Show 2026 στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Στο ελληνικό περίπτερο συμμετείχαν κορυφαίες εταιρείες όπως ο Όμιλος Viohalco με τις θυγατρικές του, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η Miltech Hellas, η Prisma Electronics, η Qualco Group και η Realiscape, ενώ αυτόνομα συμμετείχαν οι SCYTALYS του EFA GROUP, η THEON SENSORS και η ROTA.

Η συμμετοχή ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας / ΓΔΑΕΕ, με την υποστήριξη της Enterprise Greece και την ενεργή παρουσία του ΕΛΚΑΚ, διασφαλίζοντας υψηλή προβολή και ουσιαστικές επιχειρηματικές επαφές.

Τη δυναμική, την καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ανέδειξε η συμμετοχή της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας & 'Αμυνας και των ελληνικών εταιρειών-εκθετών στη World Defense Show 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από τις 8 έως τις 12 Φεβρουαρίου.

Στο ενιαίο ελληνικό περίπτερο συμμετείχαν κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Όμιλος Viohalco με έξι θυγατρικές του, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η Miltech Hellas, η Prisma Electronics, η Qualco Group και η Realiscape. Παράλληλα, με αυτόνομα περίπτερα συμμετείχαν οι SCYTALYS του EFA GROUP, η THEON SENSORS και η ROTA, διοργανώτρια της ελληνικής έκθεσης DEFEA, προβάλλοντας την Ελλάδα ως αξιόπιστο και ανταγωνιστικό διεθνή παίκτη στον αμυντικό τομέα.

Η ελληνική συμμετοχή τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας / ΓΔΑΕΕ, με την υποστήριξη της Enterprise Greece και την ενεργή παρουσία του ΕΛΚΑΚ, εξασφαλίζοντας υψηλή προβολή και ουσιαστικές επιχειρηματικές επαφές.

Στο περιθώριο της έκθεσης, η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε στοχευμένες επισκέψεις σε εθνικά περίπτερα άλλων χωρών, ενισχύοντας τον διακρατικό διάλογο και διερευνώντας νέες συνεργασίες, με έμφαση σε συμπαραγωγές, μεταφορά τεχνογνωσίας και συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε διεθνή προγράμματα.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη παρουσία διαδραμάτισαν ο Υποστράτηγος (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας, γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ, και ο Ταξίαρχος (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος. Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υποναύαρχος Παναγιώτης Καραβάς ΠΝ, εκπροσωπώντας τον Α/ΓΕΝ, ο Πλοίαρχος Νικόλαος Χρυσοχοΐδης ΠΝ, ο Ακόλουθος 'Αμυνας της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία Σμήναρχος (Ι) Πάνος Νούσιας ΠΑ, ο πρόξενος Χρήστος Νίνης, καθώς και η κυπριακή αποστολή με επικεφαλής τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η παρουσία θεσμικών και επιχειρηματικών εκπροσώπων της Σαουδικής Αραβίας, όπως των SAMI και GAMI, καθώς και του Ακολούθου 'Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, Συνταγματάρχη Qutaim Alsahali.

Σε δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. Νικόλαος Παπάτσας τόνισε ότι «η Ελλάδα είχε ισχυρή και ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στη World Defense Show 2026, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή και την εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με το ελληνικό περίπτερο να αποτελεί σημείο αναφοράς της έκθεσης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

