"H METLEN Energy & Metals συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Χιλή, με τη σύναψη τριών νέων συμβάσεων EPC (Engineering, Procurement, and Construction) για έργα αποθήκευσης ενέργειας. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Λατινική Αμερική".

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση όπου σημειώνεται ότι η METLEN υπέγραψε στις αρχές του 2025 τρεις επιμέρους συμφωνίες EPC, οι οποίες προβλέπουν την υλοποίηση φωτοβολταϊκού έργου συνολικής ισχύος 190,5 MWp και άνω των 2.500MWh σε δυναμικότητα αποθήκευσης ενέργειας (BESS). Όλα τα έργα πρόκειται να παραδοθούν το αργότερο έως το 1ο τρίμηνο του 2026.

Οι συνεργασίες αυτές ενισχύουν τη θέση της METLEN ως αξιόπιστου αναδόχου έργων EPC στην ευρύτερη περιοχή, όπως υπογραμμίζεται, ενώ παράλληλα αποδεικνύουν την ικανότητά της να παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες ενεργειακές λύσεις στον τομέα των έργων ΑΠΕ και των προηγμένων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας.

Πέρα από αυτές τις στρατηγικές συνεργασίες, η METLEN προωθεί και τις δικές της επενδύσεις με το έργο Mesembria, ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, δυναμικότητας 1.607 MWh που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή της στην ενεργειακή καινοτομία και τη βιωσιμότητα στη Χιλή.

Τα έργα αυτά εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής μετάβασης της Χιλής, τοποθετώντας τη METLEN στην κορυφή του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα, με μερίδιο αγοράς σχεδόν 30% στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

