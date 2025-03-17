Αναβάθμισε Εθνική, Eurobank και Attica Bank η Moody's

Τις αξιολογήσεις της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Attica Bank αναβάθμισε τη Δευτέρα ο οίκος αξιολόγησης Moody's Ratings, μερικά 24ωρα μετά την απόδοση της επενδυτικής βαθμίδας στην ελληνική οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε Baa1 από Baa2, καθώς και το Baseline Credit Assessment (BCA) και το Adjusted BCA στο baa3 από ba1. Επίσης αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλόμενου (CRR) σε Baa1 από Baa2 και τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλόμενου (CR Assessment) σε Baa2(cr)/P-2(cr) από Baa3(cr)/P-3(cr).

Παράλληλα, αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων της Attica Bank σε Ba2 από B1, το Baseline Credit Assessment (BCA) και το Adjusted BCA σε b1 από b2, καθώς και τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλόμενου (CRR και CR Assessment) σε Ba1(cr) από Ba2(cr).

Όσον αφορά την Εθνική Τράπεζα, ο οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση ακολουθεί την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε επενδυτική βαθμίδα (Baa3) από Ba1, δεδομένου ότι το αυτόνομο πιστωτικό προφίλ της τράπεζας περιοριζόταν προηγουμένως από την αξιολόγηση του κράτους λόγω της σημαντικής έκθεσής της σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.

Η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη επίσης τις ισχυρότερες μετρήσεις κεφαλαίου της Εθνικής, με δείκτη κοινών μετοχών Tier 1 (CET1) 18,3% τον Δεκέμβριο του 2024 από 17,8% τον Δεκέμβριο του 2023, που διασφαλίσει καλή αναπτυξιακή ικανότητα και υψηλότερο απόθεμα απορρόφησης ζημιών μεταξύ των ελληνικών ανταγωνιστών της. Ωστόσο, η ποιότητα κεφαλαίου της τράπεζας υπονομεύεται από το ακόμη υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) στον ισολογισμό της, που αποτελούν περίπου το 51% του κεφαλαίου CET1, αν και σχεδιάζει να επιταχύνει την απόσβεσή τους και να μειώσει τον δείκτη κάτω από το 25% έως το 2027.

Για τη Eurobank, ο οίκος αναφέρει ότι η αναβάθμιση τροφοδοτήθηκε από την πρόσφατη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας (σε Baa3 με σταθερές προοπτικές από Ba1 με θετικές), που προηγουμένως περιόριζε το αυτόνομο πιστωτικό προφίλ της τράπεζας και υποστηρίζεται από την ισχυρή και διαφοροποιημένη ικανότητα δημιουργίας κερδών σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού της.

Ο οίκος προσθέτει ότι τα βασικά προ προβλέψεων έσοδα της τράπεζας (εξαιρουμένης της πρόσφατα εξαγορασθείσας Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο) αυξήθηκαν σχεδόν κατά 4% κατά τη διάρκεια του 2024 και τα καθαρά κέρδη της κατά 9% χάρη στην εκτίναξη των εσόδων από προμήθειες (αύξηση 14%) και την καλή διαχείριση του κόστους (κόστος προς βασικά έσοδα 34% τον Δεκέμβριο του 2024). Προσθέτει ότι τα γεωγραφικά διαφοροποιημένα κέρδη της τράπεζας, ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίσει μεταξύ των ομολόγων της, είναι ένας από τους κύριους παράγοντες πίσω από το ισχυρότερο χρηματοοικονομικό προφίλ της, καθώς θωρακίζει εν μέρει την τράπεζα από οποιαδήποτε αστάθεια στην ελληνική οικονομία.

Τέλος, για την Attica Bank, η Moody's αναφέρει ότι στηρίζεται κυρίως στην ολοκλήρωση της τιτλοποίησης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (NPE) που πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος «Ηρακλής III», μέσω της οποίας ξεφορτώθηκε επισφαλή δάνεια περίπου 3,7 δισ. ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τράπεζα να διατηρήσει στον ισολογισμό της περίπου 1,2 δισ. ευρώ ομόλογα με την εγγύηση της κυβέρνησης και επιτύχει pro-forma δείκτη NPE 2,8% (από 57% το 2023) με κάλυψη προβλέψεων περίπου 48% από τον Δεκέμβριο του 2024.





Πηγή: skai.gr

